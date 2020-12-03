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疑總統就職典禮濫用公帑　伊凡卡及梅蘭妮亞被傳喚

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▲▼川普女兒伊凡卡與第一夫人梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

川普背後的兩個重要女人：女兒伊凡卡(左)以及妻子梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國檢方日前就總統川普在2017年就職典禮濫用公帑一案進行調查，並傳喚了川普的女兒伊凡卡及第一夫人梅蘭妮亞。

美國「有線電視新聞網」(CNN)周三(2日)報導，法庭文件顯示，伊凡卡周二已向華盛頓哥倫比亞特區總檢察長辦公室的調查人員提供了證詞，總統就職典禮委員會主席巴拉克也已經在11月17日作證。

法庭文件顯示：調查人員同時傳喚了第一夫人梅蘭妮亞和就職委員會前副主席蓋茨、以及川普競選團隊裡的巴拉克。 檔案中指出，蓋茨「親自安排了」位於川普飯店的活動場地。

2016年12月，蓋茨寫信給伊凡卡，表示他「擔心總統就職委員會向川普大樓支付的高額費用會引發關注，媒體也會藉此大做文章」。

之後，蓋茨跟飯店總經理以及川普家族成員達成一致協議：同意支付17.5萬美元為就職委員會預訂4天的房間。該委員會活動策劃人沃爾科夫(Stephanie Winston Wolkoff)反對這筆交易，指控上述費用至少是市場價格的兩倍。

美國檢方早在2019年2月即開始調查川普就職典禮所花的費用。今年1月，華盛頓哥倫比亞特區總檢察長辦公室起訴川普集團(Trump Organization)及總統就職典禮委員會，指他們濫用100多萬美元，用於「過度支付」2017年總統就職典禮的場地費。過去數周以來，調查人員陸續傳喚了多名證人。

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