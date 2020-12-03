買便當都賒帳！他還錢「付500硬拗千元鈔」　店家看監視器氣炸

▲監視器拍下男子明明拿的是500元鈔票。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市樹林一間便當店黃姓老闆指控，一名男客人常賒帳，最近特地來店裡說要還積欠的便當錢，卻是拿500紙鈔聲稱是1000元，還反怪員工少給錢。事後店家查看監視器，認定該男拿的就是500元，但不願意報案。對此，警方表示將會主動了解真相。

根據店家監視器畫面，戴著安全帽的黑衣男1日中午到便當店，當時用餐尖峰時間，店內還有其他客人，他沒有消費特地說要來還錢，要結清之前欠款的375元。

黃老闆受訪時表示，男子拿了500元紙鈔給櫃台阿姨，趁著人多時硬拗是付1000元，「我們要請他看監視器，可是他不要。」當時店內客人多，員工不想耽誤時間，只好暫且相信，但事後越想越不對，仔細看監視器，發現男子就是給紅色的500元鈔票。

▼男子拿500元紙鈔聲稱是1000元。（圖／東森新聞）



業者指控，男子之前就經常藉口身上沒錢、不方便、下次再付等理由賒帳，由於便當已打包無法轉賣，店家只好無奈同意。

黃老闆指出，男子拿走便當後，大概隔兩周或一個月才會來付錢，「他會跟我們講說，我上次好像只可能欠你150。可是實際上可能有250或175左右，那我們就只能說收了就算了，不然怎麼辦？」

黃老闆說，男子真的很過分，「我們早上5點就起來做事情啊，500塊畢竟也不好賺啊。只是想說他這次拿走，以後不要再來了。」但因全案沒有報案，警方表示將會主動調查真相。

▲▼黃老闆希望男子不要再來了。（圖／東森新聞）