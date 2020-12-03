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台中女大生PO文求包養！吃相醜態曝光　男隱瞞身份「再釣一次」

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假包養、真詐財，台中地檢署依詐欺罪起訴陳女，楊男則被另案依強制罪起訴。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

一名陳姓女大生，去年與張姓男子約炮，但拿了錢就落跑，被依詐欺罪判處拘役30日，今年她重施故技，與楊姓男子談好每月3萬元包養，拿了錢卻「尿遁」，消失無蹤；楊男日前見到女大生又PO文徵求包養，隱瞞身份將她「釣」出來，強取手機與皮包，雙方互控，檢察官依詐欺罪嫌起訴陳女，另依強制罪嫌起訴楊男。

檢方指出，陳姓女大學生是「假性交、真詐財」慣犯，去年9月7日，她在一個「包養網站」與張姓男子談妥，以12,000元代價性交易，雙方在台中市區某超商約見面時，陳女表示，要先拿到錢才肯上車，到摩鐵做愛。

張男不疑有他，坐在駕駛座裡，打開車窗，遞上現鈔，而陳女拿到錢，繞過車前，走至副駕駛座，先佯裝上車，哪知她一打開副駕駛座車門後，猛然轉身狂奔，逃離現場，張男報警處理，案經台中地院判處陳女拘役30日，緩刑2年確定。

今年陳女又再度犯下類似詐欺案，6月底陳女在交友網站「甜心花園網」與楊姓男子談妥每月3萬元包養，7月7日中午，2人在燒烤店見面、用餐，楊男付了第1個月的包養費，結果陳女竟然藉口上廁所尿遁，接著對方怎麼聯絡，陳女都「已讀不回」。

夜路走多了，總會碰到鬼，楊男發現，陳女又在交友網站徵求包養，遂隱瞞身份將她「釣」出來，雙方一碰面，楊男立刻控制其行動，逼她拿出手機檢視，陳女不從，楊男當場翻臉，搶走女方手機、皮包，現金4,000元，雙方互控，鬧上警局，全案1日偵結，台中地檢署依詐欺罪起訴陳女，楊男則被另案依強制罪起訴。

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