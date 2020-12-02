殺害逾26名女子　俄羅斯「伏爾加狂人」落網！

▲外號「伏爾加狂人」、涉嫌犯下多達26起謀殺案的塔吉洛夫。(圖／翻攝自莫斯科時報)

國際中心／綜合報導

英國BBC報導，俄羅斯警方宣布已經捕獲一名涉嫌犯下26起謀殺案的疑犯。多年來人們都稱他為「伏爾加狂人」(Volga maniac)。

俄羅斯警方表示，嫌犯是38歲的拉迪克•塔吉洛夫(Radik Tagirov)。他供認了2011年至2012年期間連續犯下26起謀殺年長女性的案件，這些案件曾在俄羅斯中部地區造成恐慌。

調查人員說，他們透過DNA比對、鞋印和其他犯罪現場物證確認嫌犯身分。據了解，塔吉洛夫本業是一名鎖匠，曾有竊盜前科。犯案時他會冒充水電工或公用事業設施的人員，騙進年長獨居女子的公寓。

一旦進入後，他就會制伏對方，徒手或使用現場的物件：包括括圍裙和晾衣繩，將對方勒死。絕大多數受害者的年齡都超過70歲。作案的兇手通常會搜括現場財物，但在某些情況下，他並沒有拿走貴重物品。他犯案時戴著手套，會在離開前清理犯罪現場，以阻礙執法人員的調查。

報導指出，這些謀殺案大多發生在2011年至2012年之間，地點包括俄羅斯的喀山、薩馬拉、陶里亞蒂、伊熱夫斯克、烏法等多個城市。還有一些發生在烏拉的案子懷疑也是他幹的，但確實數字不清楚。

這名連環殺手似乎在2013年之後沈寂下來，但2017年發生在該地區的殺戮狂潮再次引發大眾的恐慌。2019年，俄羅斯警方懸賞約3萬英鎊(約114萬元新台幣)以求獲得可以追捕到他的線索。