薛凌、王孝維退出北市主委選舉　民進黨修「吳怡農條款」也暫未討論

▲蔡英文於民進黨中常會前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市黨部主委持續「難產」，黨內本來在2日中執會要修改所謂「吳怡農條款」，有助推舉民進黨智庫副執行長吳怡農接任，但最終也未討論此案，等下次中執會再討論。此外，台北市議員王孝維、前立委薛凌稍早也已退出主委選舉，依規定在他們遞交退選聲明書後，將由台北市黨部重新公告辦理選舉。

民進黨台北市黨部主委的人選，攸關2022年台北市長佈局，先前前議員王孝維、前立委薛凌登記參選，但兩方爆出爭議不斷，導致黨內成立調查小組協調，最終時任黨主席卓榮泰決議暫停選舉，至今主委一職依舊「難產」。

對此，民進黨本來規劃2日中執會提案修改「黨員入黨辦法」，以及「黨職人員選舉辦法」；這一方面是攸關線上入黨的狀況，把線上入黨的審理流程，改由入黨複查小組直接審查，避免耗時。至於所謂「黨職人員選舉辦法」，則是修改黨員入黨後，不需受兩年條款的限制，可以參選縣市黨部主委。

對於選舉辦法修法一事，蔡英文稍早受訪時解釋，在520後有號召年輕人入黨，很多人是線上入黨，如果用舊的程序，大家要到地方黨部申請、審核，這時間太長，因此希望有一套制度，讓線上入黨的程序可以更有效的來處理。她說，民進黨會持續迎接黨新的能量，希望更重視年輕世代的參與，持續爭取年輕世代對民進黨的支持。

另外，蔡英文說，民進黨在選舉資格上要放寬，不論是主委、主席選舉，都希望可以放寬資格，讓民進黨可以有更多人參與，讓整個黨的選舉可以有更多、更好的選項。