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王牌律師宋耀明涉牽扯9億美金「拉法葉案」　遭懲戒停職6個月

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▲▼宋耀明。（圖／東森新聞）

▲宋耀明與當時任職的理律法律事務所對同一條款做相反詮釋。（圖／東森新聞）

記者崔子柔／綜合報導

理律法律事務所1989年受政府委任草擬拉法葉案合約，拒絕軍火商佣金，但當時任職於該所的宋耀明事後卻接受軍火商汪傳浦子女委任，在法庭上強力攻擊檢察官，此舉遭台灣律師懲戒會認定涉及利益衝突迴避，違反律師倫理，前（30）日決定讓宋耀明停止執行職務6個月。

根據聯合報報導，汪家為了保住被前特偵組沒收、遭瑞士凍結的9.69億美元佣金，找宋耀明擔任辯護人，台北地檢署檢察官林達對此質疑，同一間律師事務所對同一排佣條款竟然做出全然相反的詮釋與作為，北檢便開始分案調查。

林達認為，海軍當時已經直接跟湯姆笙公司接上線該條款，中間完全不需要軍火商，任何佣金都難不被官員行賄，當時我國軍方已多起軍購案陷入疑雲，理律法律事務所才會建議訂定這項條款。

但湯姆笙公司仍找上汪傳浦給了超過5億美元佣金，汪傳浦也以1800萬美元向負責拉法葉艦案的後勤上校組長郭力恆行賄，這些款項在2000年法國前外交部長杜馬遭司法調查時曝光。

瑞士隔年將款項凍結，如今已滾到9.69億美元，雖然排佣條款無法杜絕汪傳浦行賄，但2010年5月，巴黎國際商務協會仲裁庭因為法國湯姆笙公司違反排佣條款，判賠中國民國8.7億美國的違約金，此金額也列入世界紀錄。

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