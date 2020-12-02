騙砲台劇女星！假富商正面照曝光　一招拐網紅「錢肉自己送上門」

圖、文／鏡週刊

新北市一名楊姓送貨員，冒充富豪，在IG、直播平台，以亂槍打鳥方式傳私訊給網紅、小模及直播主，並附上開名車、大批現金影片，謊稱一次性交易願出35萬元，再向受害女借錢詐騙，至少7名網紅受騙。本刊循線訪問一名明星級被害網美，她不甘人財兩失，勇敢站出來親揭假富商惡行，渣男騙財騙色招數也隨之曝光。

▲假富豪楊震豪（左）還傳自稱跟女友（右）的合照取信小安。（圖／鏡週刊提供，下同）

小安同意性交易後，假富商去年11月先匯3,000元到小安的帳戶，表示這是讓她支付開房費用，並附匯款紀錄截圖取信小安；後來又聲稱剛從香港回台灣，身上沒有太多現金，多匯了6,000元給小安，希望小安可以領出來給他。

小安開好房間後，假富商又傳了一張匯款38萬5,000元的截圖，告知除了雙方約定的交易費用35萬元外，因為他買了一些精品，需要支付現金，所以又多匯3萬5,000元，希望小安幫忙先領出來給他。

有了先前3,000元的匯款，讓小安誤以為6,000與38萬5,000元的匯款紀錄都是真的，便依約和對方發生關係；完成交易後，小安查看帳戶，發現錢根本沒入帳，詢問對方，他還以香港電匯會有時間差為由，要小安稍安勿躁。

過了一個多星期，還是沒收到錢，小安詢問銀行才知香港匯款最遲不會拖過3天，她傳訊息質問假富商，卻遭已讀不回，這才驚覺自己受騙，不但35萬元沒拿到，自己還多墊了4萬1,000元現金，等於是被騙財又失身。

小安懊惱地說：「當時我看他的匯款截圖，什麼資料都有，戶頭餘額還有1,200多萬元，帳號看起來是香港戶頭，沒想到卻是假的！」

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