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「姆苟日記」正妹照網瘋傳　幼時黑幕被挖出！家庭扭曲曾遭性侵

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浙江農林大學女大生自曝賣淫經歷，如今網路更瘋傳疑似本人照（右圖）。（翻攝自微博）

▲浙江農林大學女大生自曝賣淫經歷，如今網路更瘋傳疑似本人照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

浙江農林大學日前傳出一名剛入學的正妹夏姓女大生，為籌措學費下海，還在微博撰寫「姆苟日記」清楚記述恩客從校內足球隊長到校外上班族等名單，甚至還傳出女方得了HIV，導致校內眾多男同學陷入恐慌。如今再爆出夏女幼時曾遭性侵。

最近女大生釋出的日記中，據《網易新聞》報導，夏女講述幼時遭性侵黑幕，稱小時候遭遇性侵時卻沒人管，以致於從小到大討厭父母，「但我以為他們只是單純地討人厭而已，原來他們那個叫十惡不赦啊…，我好想逃走啊，我希望我姊姊跑遠點，可她還想給爸媽養老送終，我的天。善良不是這樣用的啊。」

夏女疑似性愛成癮在校內賣淫，且PO出很多照片衣著暴露，包括暱稱在內皆充滿性暗示。（翻攝自微博）

夏女最近被備份的日記，講述年幼時遭侵犯一事。（翻攝自微博截圖備份）

女大生疑似家庭扭曲，罹患憂鬱症，對該行為不感到後悔，「我大概搞清楚為什麼我的家庭總是彆扭、緘默且高壓了。我的媽媽當年小三上位，我的爸爸招搖撞騙現在疑似出軌，我可憐的同父異母的姊姊被虐待多年。」

「小姆苟呢」帳號因風波遭封鎖，而網曝女大生疑創了新帳號「夏婧茹」，並在11月29日發出5點聲明，否認自己HIV病毒帶原，且並非報復社會，僅是長期受憂鬱症和胃病折磨後的釋放，最新貼文則是昨（11月30日）上午「想做回小朋友因為那是哭有用。」

疑似該女大生在微博新帳號發出聲明。（翻攝自微博）

綜合陸媒報導，夏女疑似性愛成癮在校內賣淫，且PO出很多照片衣著暴露，包括暱稱在內，且充滿性暗示，校方也在11月29日官方微博回應稱，該女子為學校新生，目前在家長的陪同下，在杭州某精神病專科醫院住院治療；而校方已成立工作組，調查相關事件中；相關網友爆料等也有待證實。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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