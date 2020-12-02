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美報告籲國會強化美台經濟關係　升格AIT處長位階

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲USCC報告指出，今年是兩岸關係的關鍵年。（圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓1日專電

美國國會美中經濟暨安全審查委員會（USCC）今天發布年度報告，呼籲國會評估強化與台灣在關鍵領域經濟合作機會，並透過立法升格美國在台協會（AIT）台北辦事處處長位階。

USCC今天向美國國會遞交長達587頁年度報告，聚焦美中戰略競爭、中國所推廣之替代性全球規範與標準、中國兵力投送與遠征能力，以及台灣與香港等多項議題。

在台灣部分，報告指出，2020年對兩岸關係來說可謂關鍵年；中國在香港強施國安法，並加大在台灣鄰近區域軍事行動，這證明中國領導人決心實踐政治目標，不顧現有承諾，也不擔心違背這些承諾對自身聲譽可能造成的傷害。

報告表示，今年事件顯示出，華府目前就美方是否該改變長期對台灣政策，以及中國若併吞台灣可能影響美國國安利益等相關討論的急迫性。

在經濟方面，報告指出，美台經濟關係基礎在2020 年開始轉變，雙方採取重大措施升級雙邊經濟往來。報告舉例，總統蔡英文解除美國肉品進口限制，移除美台雙邊經貿關係長年摩擦根源，川普政府則宣布與台灣啟動經濟商業對話，聚焦供應鏈安全與其他議題。

報告呼籲美國國會，在能提供特殊互惠機會等關鍵領域，評估強化與台灣經濟關係的機會，並以科技為首要評估領域。

此外，報告也呼籲國會，鼓勵美國行政部門將台灣納入強化供應鏈與安全的多邊努力，例如擴大美台「全球合作暨訓練架構」（GCTF），或是與理念相近民主政體組成一個新的多邊架構。

報告說，此多邊架構應著重在對經濟競爭力與國安至關重要的戰略產業，包含資訊傳播技術、積體電路與電子元件等，致力保護相關關鍵投入與確保供應鏈韌性。

在外交領域，報告呼籲國會考慮立法，將AIT台北辦事處處長修改成由美國總統提名，並須獲參議院確認同意的職位。

根據美國憲法規定，美國總統有權決定美國駐外大使人選，但提名案須由參院確認同意。AIT台北辦事處處長雖實質上等同美國派駐台灣大使，但據了解，AIT處長一職目前是由美國國務卿任命，任命案也不須經過參議院表決同意。

報告也建議國會，修改3月上路助台灣鞏固邦交、支持台灣國際參與的「台北法」，要求美國行政部門在每個美方為會員的國際組織中，反對中國任何試圖透過扭曲該組織語言、政策與程序，解決台灣地位問題的作為。

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