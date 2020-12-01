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分局長女兒全包北市交大4委外宣傳片　明顯違採購、利益迴避法督察無法查

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▲▼北市警局副局長邱寬愉，出面表示「全案將由督察室介入調查」。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市警局副局長邱寬愉，出面表示「全案將由督察室介入調查」。（圖／記者邱中岳攝）

記者張君豪／台北報導

曾任台北市警局交通大隊長，現任中正一警分局長陳明志，因疑似掩護前行政院發言人丁怡銘應訊躍上新聞版面，1日上午更傳出他在交大任內，北市交大與台北市政府委外拍攝的4支交通安全宣導短片都是她女兒與林姓男友的攝影工作室接案拍攝，疑有違反《政府採購法》、《公務人員利益衝突迴避法》等相關法律規定，1日下午北市警局副局長邱寬愉出面證實「案件移請市警局督察室調查，發現不法絕對會嚴辦」

雖然市警局高層話講得漂亮，但回應內容卻大有文章，首先北市警局副局長受訪回應強調：「係林姓負責人（中正一分局長陳明志女兒男友）製作拍片，契約當事人並非陳分局長女兒」市警局已認定該委外影片採購簽約人，並非陳明志女兒，企圖幫陳分局長卸責意圖明確。

但根據另名不願透漏姓名，熟稔採購法規的市警局警官私下透露：根據政府採購法第15條第2項規定，機關人員對於與採購有關之事項，涉及本人、配偶、二親等以內親屬，或共同生活家屬之利益時應行迴避。本案中陳分局長女兒是法律明定的2親等家屬，本來就該迴避，而且這些委外案，也明顯違反政府採購法等相關法律規定。

該警官指出，另外《公職人員利益衝突迴避法》第2條明定「機關首長」屬該法適用範圍，陳任職直轄市警交通大隊長也是機關首長也適用該法，陳任職的交通大隊與女兒的交易行為，也明顯違反該法第14、18條相關規定「市警局說法根本就打假球！」

北市交通大隊也有官警向《ETtoday》新聞雲記者私下反映，公務機關辦理採購業務根據〈採購人員倫理準則〉第12條規定：「採購人員違反採購法、採購倫理準則」需依照公務員服務法、懲戒法、考績法等規定移請公懲會調查，甚至如有觸犯刑法圖利罪之虞，也必須交由政風室專案調查「這不是委外採購金額多少的問題，而是根本就違反採購法規定！」。

簡單說，中正一分局長陳明志在台北市交通大隊任內，把應委外拍攝的宣導影片交給自己女兒及其男友進行承攬拍攝作業，過程經過交通大隊行政組、督察組、副大隊長、大隊長層層審核，簽約拍攝過程，難道陳明志會不知道工作團隊、甚至負責人女友就是自己親女兒？

甚至包含宣導影片成品裡的女演員、拍攝成員的演員、導演欄目都清楚寫上陳明志女兒大名，加上影片委外業務、驗收上架都需公文需分層決行、難道時任交大大隊長的陳明志都不清楚，都不知情女兒承攬影片拍攝，若非林男女友是北市交通大隊長千金，林男工作室有辦法輕鬆拿下2019年交大所有委外宣導影片？

而市警局1日下午說明，讓知情者更看不下去，中正一分局長陳明志私相授受、把拍攝宣導片的預算公帑獨厚自己女兒、女兒男友行為已明顯「違法」；殊非市警局督察系統對警員「行政疏失」進行調查的權限範圍，市警局1日說法意圖大事化小，公務人員違法應接受司法系統、或移請公懲會調查才是嚴正處置。

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