姐弟爭財產！大韓航空併購韓亞航空「一度受挫」...法院判決出爐

▲大韓航空併購韓亞航空，受到集團內KCGI私募股權基金阻礙。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓規模最大的航空公司大韓航空，將透過國營產業銀行（KTB）向其母公司韓進KAL控股挹注8000億韓元資金的方式來收購財務陷入困難的韓亞銀行。對此，韓進KAL最大股東「KCGI私募股權基金」認為發行新股將有利於韓進集團現任會長趙源泰（조원태）取得集團經營與支配權，因此向法院提出假處分訴訟。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院今（1）日駁回KCGI所提出的訴訟，認為發行新股是為了達成經營上的目的而所採取的必要措施，因此恐難以認定發行新股是有利於現任經營團隊（會長趙源泰）取得集團經營權、掌控權之優勢。

據悉，韓進集團在前會長趙亮鎬（조양호）於2019年4月病逝後陷入經營權爭奪戰，長女趙顯娥（조현아）與先前因堅果門等案而產生敵對關係的KCGI聯手，欲將接任會長的胞弟趙源泰逐出董事會，此次大韓航空併購韓亞航空的消息一出後，KCGI便首先跳出來反對，認為產業銀行實施對韓進KAL控股的第三者配股增資，是浪費稅金的行為。

▲韓進集團長子趙源泰、長女趙顯娥陷入經營權之爭。（圖／達志影像、CFP）

其實大韓航空在併購韓亞航空的過程中，須面臨極高的風險！由於受新冠疫情影響，航空業與觀光業蕭條，若單純靠大韓航空或是韓進集團自身力量併購韓亞航空，恐怕有困難。

根據先前報導分析，假設KCGI在這場假處分訴訟中勝訴，則大韓航空難以取得併購韓亞航空所需的1兆韓元資金，併購一事恐將落空；屆時韓亞航空短期內要找出下一個金主接手勢必更困難，除了得接受債權銀行團管理，還得調整公司人力結構，進行大刀闊斧的裁員。

不過隨著首爾中央地方法院駁回KCGI提出的假處分訴訟，大韓航空在併購韓亞航空的進程上將會加快速度。

►南韓前2大航空公司合併！大韓航空確認收購韓亞航空 拼全球第7大

►步入歷史！韓亞航空明年初「逐漸消失」 員工哭：還想穿制服上班

聽Podcast掌握美選及國際局勢

東森「得意狗」Q萌嚴選超划算！東風柔韌三層抽取式衛生紙