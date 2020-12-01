《說唱新世代》馬思唯戴「龍神丸項鍊」　驚人價格能買一台進口車

在中國坐擁著超高人氣的頂尖說唱團隊 Higher Brothers 自 2015 年成立後、人氣便扶搖直上地攀升。不但透過著 88Rising 單位的協助，讓經典作品〈Made In China〉被全球的嘻哈樂迷聽見、並十足讚揚著這 4 位發跡自成都的 rapper 外，他們爾後更接聯與 Jay Park、SchoolBoy Q、JID、Denzel Curry 和 Kohh 等世界級的饒舌明星共譜創作，著實能看見這一組團隊將把華語說唱帶進世界舞台的可能。

而越隨著名聲的擴張，不論是表演邀約抑或代言皆接踵而來，這也令 Higher Brothers 四人都在相當年輕的狀態下賺進驚人收入，甚至像是 KnowKnow 和 馬思唯 更開創了自己的品牌單位 (MR.ENJOYDAMONEY、A FEW GOOD KIDS) 販售商品，經營起了事業第二春。而目前他們所累積的驚人財富，不但能從各自的名車坐駕中看出、同樣能在《說唱新世代》這一檔節目上瞥見其財富實力。鑒於在一段 馬思唯 把項鍊送給 魚翅Fin 的環節上，因為亮眼的 A FEW GOOD KIDS 實在太過吸睛，這便使得不少網友紛紛感到好奇、問到製作單位 WB-Jewelry 該條項鍊的價格大概多少。儘管因為著保密隱私，WB-Jewelry 不便透露細節，但他也以「是可以買一台轎車」的答案替網友解惑，這也令網友更為 馬思唯 的大氣舉動感到驚嘆。

在 Higher Brothers 最新的作品〈嘻哈帝國〉MV 曝光後，他們四人的搭配也又再次掀起鄉民的熱議，而其中最受到矚目的話題焦點，便是 馬思唯 所配帶著的「龍神丸項鍊」。據了解，這條出自《魔神英雄傳》角色、龍神丸 形象的項鍊，同樣出自 WB-Jewelry 單位之手，而這個高端的珠寶定製單位，其實不僅與 Higher Brothers 馬思唯、KnowKnow 的關係極深，替他們製做過不少訂製商品外，甚至包括 Kenzy小春、Julia Wu、周湯豪 等大勢音樂人都曾與 WB-Jewelry 有過合作。

而 WB-Jewelry 談起他製作「龍神丸項鍊」的契機，便是有次在替 馬師 製做其品牌 AFGK 的 Logo 旋轉吊飾時，鑒於著不久後 AFGK 的 pop-up store 就要盛大開幕，他便與 WB-Jewelry 討論到能否以他從小就非常喜愛的 龍神丸 形象來製作項鍊，而 WB-Jewelry 也認為著幾乎沒有看過有人做過大型機器人的吊墜，倆人聊著聊著便開始畫起草圖、並開始動工這條驚為天人的奢華作品。

但可想而知，鑒於著這條大型機器人吊墜所要考慮到的材料選用和設計弧度皆極其複雜，讓製作難易度倍增，但 WB-Jewelry 卻運用著長久以來的經驗，在確保品質的情況下、交由多位資深師傅通宵趕工，從設計建模、起釘、鑲嵌、配鑽再到組裝完工，總計 40 天內便將這條精湛無比的「龍神丸」打造出來。而問及 WB-Jewelry 這條吊墜最複雜之處，他回答到「這個作品是由幾十個不同角度、大小的配件組成的，每一個部分的配件都是鑲嵌完工後、再依照模型盔甲的順序一層一層去組裝焊接完成，加上配色跟要跟原型一致，找寶石配色和鏈體迷彩的排鑽位本身就是一個巨大工程。」由此可得知 WB-Jewelry 在製做這條 龍神丸 的細膩心思。

透過難以計算的珠寶鑲嵌其中，讓整條吊墜的重量直逼 0.7 公斤，而厚重的扎實感也更讓視覺效果加分，絕對讓配戴者散出無比的奢華氛圍。雖然礙於著保密隱私，WB-Jewelry 不方便向我透露這條「龍神丸項鍊」的價格，但他也提到因為 馬思唯 對其相當注重，讓 WB-Jewelry 在材質、寶石和做工上都以最頂級的規格去呈現，便以「反正價格能買一台進口車」回答到我的疑問。

隨著嘻哈文化在華人世界大勢發展，讓不少群眾紛紛帶起了綴飾抑或項鍊、展現其個人獨特的態度和形象。但倘若對於品牌項鍊不能感到滿足的群眾，不妨考慮找到像 WB-Jewelry 這樣的珠寶客製單位進行量身設計，為自己打造一條備俱意義的吊墜。而 WB-Jewelry 不僅在製作吊墜上展現驚人做工，像是 KnowKnow 於〈嘻哈帝國〉MV 裡配戴的手錶、也同樣是交由他們來進行珠寶鑲嵌，著實令整體的奢華指數飆升，展現出 KnowKnow 的獨到氣質。感興趣想設計的朋友，不妨向 WB-Jewelry 的官方 instagram (@wb_jewelry_tw) 詢問，或者前往選貨店 Acher 先行欣賞來自 WB-Jewelry 的設計作品。

source / Higher Brothers , WB-Jewelry

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