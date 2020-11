大安區隱藏嘻哈酒吧　夜晚派對就從「單身特調」開始

夜晚派對就從嘻哈開始 找回90年代美式街頭的瘋狂

一間真正的地下酒吧通常都不會給你太明確的指示,唯有透過自己主動的探索,才有可能解鎖這個祕密的空間。位於日式居酒屋地下室的ESIDE BOND,是編輯上次介紹的5間精選嘻哈酒吧之一,它將90年代美國東岸的街頭場景搬到了2020年的台北東區,低調昏黃的燈光和經典的饒舌嘻哈音樂,讓人不禁感受到這個場所具有的強大生命力。穿著時髦的酒客和帥氣的Bartender聊著天,店內影像播著幾個或許認識又或許不認識的嘻哈歌手,一個奇妙的節奏感就這樣自然地帶領著ESIDE BOND的氣氛,將所有人都緊緊連結在一起。

ESIDE BOND以「廢墟裡的籃球場」為概念,透過塗鴉、紅磚牆、霓虹、地窖感的油漆為空間設計,試圖透過嘻哈文化來與客人交流,營造些許黑幫風格的家人情誼。創辦人之一的Manson表示,這個場景希望可以召喚大家記憶中電影的某種畫面:在一個屬於地下的秘密格鬥場,人們用饒舌來一決勝負,不起眼的角色卻有最厲害的才能,這裡,就像是有什麼人隨時會出來讓你驚豔一樣。 「牆上的三幅塗鴉,就是我們自己的故事。」Manson聊著塗鴉的內容,畫面上藉由車廂貫穿主題,從紐約一路開到東京,三人再一起眺望遠方象徵著嘻哈將彼此相連。

音樂是ESIDE BOND中最重要的元素,其中有兩首重要的歌曲就被悉心刻在這裡的牆上。一首是從大門進來,位於座位區上方的彩色霓虹招牌「Party We Will Throw Now」,這裡的字樣是取自Warren G於2012年發行的同名單曲,延續其90年代開創的G Funk曲風,獨特的韻律節奏彷彿宣告派對即將在此開始;此外,位於包廂內的牆壁上,也刻著Drake《Legend》的其中一段歌詞「If I die, all I know I'm a motherfucking legend It's so great for my city, I'm the realest one that rappin」希望能將嘻哈文化中的自信與驕傲同樣也帶給來這裡的酒客。 Manson表示,嘻哈最棒的地方就是他是有靈魂的音樂,ESIDE BOND也希望自身成為一個有靈魂的地方,可以藉由這裡的各式收藏、音樂、空間展示,打開人與人之間的話題,讓大家可以真正在這裡放鬆,就算你不是真正Hardcore的嘻哈粉絲,也能在這裡找到屬於自己的位置。

嘻哈黑話入酒 多元化特調霸氣登場

ESIDE BOND在酒單的設計上以多元為主,不偏私於特定基酒,酒體也不會很重,加入水果或其他內容物做出亮點。這裡的取名方式也很特別,幾乎全都是滿滿的黑話,有些取自電影或歌曲,有些則是黑人的口頭禪。店內最受歡迎的調酒是「Ballin’」,意指貧民窟裡的有些黑人,因為具有打籃球的長才,待某日被球探發掘進入球壇後一夜致富。「Ballin’」用開派對的紅色杯子裝盛,味道模仿葡萄柚汽水並加入Tequlia和Aperol的香氣,再裝滿滿的碎冰,並放上一把迷你冰槍,展現土豪的霸氣。

獨家!Cool單身特調:Crose to me

以情人節「送花」習慣為靈感,將「Cross」諧音改為「Crose」,透過玫瑰形象傳遞愛情的曖昧訊息。基酒是選用琴酒,同時放入麝香葡萄讓口感稍微偏酸,上頭再擠上自製的草莓鮮奶油,並灑上玫瑰花瓣增添浪漫氣息。第一口品嘗到的鮮奶油,會讓你想起甜甜的回憶,接著進入口中的酸味,則會讓你想起某些揪心或痛苦的往事,愛情就是此般心情交織構成,整體看來是非常應景的調酒。 若是一個人在情人節來到ESIDE BOND,Bartender可能會先給你一杯Shot暖暖身,讓你能鼓起勇氣用這杯「Crose to me」當作藉口點給身旁的人,畢竟,誰不愛草莓呢?這款甜中帶酸、戀愛氣息濃厚的調酒,希望讓陌生人喝了這杯後可以主動接近你,開啟新的戀愛旅程。

ESIDE BOND

地址:台北市大安區光復南路290巷66號B1

電話: 02 2772 0611

營業時間:2100-0200

IG FB

延伸閱讀

嘻一口 │ HIP HOP 樂迷的深夜 HANG OUT 好去處!這五間充斥饒舌節奏的「飲酒聚點」絕對值得你前往!

嘻一口 │ HIP HOP 子民們準備 TURNT UP!這五家充斥嘻哈氛圍的「夜店據點」絕對嗨翻你的台北夜生活!

※本文由 COOL-STYLE 潮流生活網 雜誌授權報導,未經同意禁止轉載。

★《ETtoday新聞雲》提醒您:未成年請勿飲酒。飲酒過量,有害健康。喝酒不開車,開車不喝酒。