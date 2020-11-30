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分局長女兒曾幫台北警拍片！「官方宣傳片」3分鐘開價2.5萬元

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▲▼局長女兒曾幫台北警拍片！「官方宣傳片」3分鐘開價2.5萬元。（圖／翻攝臺北波麗士）

▲中正一分局局長陳明志的女兒曾幫台北警拍「官方宣傳片」。（圖／翻攝臺北波麗士）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前行政院發言人丁怡銘29日結束應訊，卻被質疑中正一分局高規禮遇，除了可以開自家車停到停車場之外，還疑似使用「調虎離山」方式擺脫媒體，讓分局長陳明志捲入風波，而陳明志女兒也在IG辱罵媒體。沒想到，有網友起底發現，陳明志女兒曾替台北市警局拍攝宣傳影片，並在警方粉專上附上自己的粉絲專頁。

據悉，陳明志女兒經營YT，拍攝與兔子生活的點滴，粉絲人數接近2萬人，臉書粉專有3700多人追蹤，IG則有7000多人，算是小有名氣的網紅。

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▲▼陳明志女兒發文回應媒體。（圖／陳明志女兒IG）

▲陳明志女兒事後發文回應媒體。（圖／陳明志女兒IG）

據《東森新聞》報導，有網友發現陳明志女兒曾替警方拍攝「萬安43號演習」的宣傳影片，該影片短短3分鐘，開價2萬5000元，且影片被上傳至警方粉專「臺北波麗士」後，還特別標記陳明志女兒的3700人粉專。此外，該文最後按讚人數1193，留言人數18則。

陳明志女兒30日晚間透過IG表示，她起初不知道丁離開的正確時間，因此自己腦補丁早就離開，「很抱歉造成記者困擾，害你們需要多挖時間進行確認」，最後也呼籲媒體應該要秉持「政治正確」、「資訊正確」來報導新聞。

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