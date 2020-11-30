三重養護中心虐待重障者　照服員遭社會局開罰3萬元、公布姓名

▲三重某養護中心照護員遭社會局認定對重障者有暴力行為。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

腦部有病變的曾姓男子被安排到三重某一家養護中心，不料日前母親發現他身上出現許多傷口，明顯是外力所致，但養護中心卻推託機構內沒有監視畫面；經投訴社會局後，社會局認定劉姓照服員確實有暴力行為，開罰該養護中心10萬元，並公布照護員姓名、開出3萬元罰鍰。

據了解，31歲的曾姓男子過去是搬運工人，因為腦部病變後生活無法自理，家屬基他送到三重某家養護中心，交給專業人士照料；不料10中卻發現曾男身上有多處傷口，臉部甚至有瘀青，母親帶曾男去醫院時醫生說這傷口是外力所導致，曾母因此到養護中心討公道，不料對方推託是曾男自殘導致，且機構內沒有監視畫面。

社會局接獲投訴後介入調查，近日認定劉姓照服員有暴力行為，依身權法規定裁處劉姓生活服務員3萬元罰鍰，並調離現職，另裁處承接機構的基金會10萬元罰鍰。曾母不滿地說該機構至今都未向她與兒子道歉，還希望他們不要把事情鬧大，希望未來兒子能到淡水的養護機構接受照料。

承接基金會表示，該個案為因疾病導致腦部病變的極重度身障者，平時有固著行為與自傷情形，事發當天照服員為排解該個案與其他住民間的衝突時誤傷該名個案，造成受傷情形，對此本會對服務個案及家屬致上最深的歉意。後續將加強本會照服員的專業訓練，避免相關情事再次發生。

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