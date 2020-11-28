偷車賊躲追緝「三重→新莊」亡命狂飆　撞爛5車爆胎還想逃

▲偷車賊被三重警方追緝一路狂飆，撞爛5車後爆胎就逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名林姓慣竊27日下午在三重區民生路見一台汽車車鑰匙沒拔，心起歹念竊車，警方接獲通報3小時候線上警網發現贓車，從三重、蘆洲一路追捕到新莊，過程中林嫌猛踩油門闖紅燈狂飆，並擦撞路邊4輛汽車、1台機車，因為車輛爆胎，林嫌行駛至新莊中港路時終於將車子攔停，將竊嫌壓制在地後帶返偵辦。

據了解，53歲的林姓男子是慣竊，有竊盜、毒品等紀錄，喜愛在暗巷內的敲破車窗後竊取財物，27日下午他在三重民生街原本打算再次犯案，卻看到一輛轎車內車鑰匙忘記拔，於是他就鑽入車內將車子開走，張姓車主事後發覺車子不見，趕緊跑到三重光明派所報案。

警方獲報後經科技系統輔助，鎖定贓車出現在三重中華路與三民街口，隨即通報線上警網實施攔截圍捕，員警巡邏經過忠孝路三段巷口時，恰好見到林嫌駕駛贓車經過，隨即想要攔停盤查，不料竊嫌不僅拒絕受檢，還是踩足油門加速駕車逃逸，往蘆洲方向疾駛無視用路人安全。

▼贓車車損嚴重，讓車主看了相當心疼。（圖／記者陳豐德翻攝）



為避免歹徒瘋狂衝撞，員警接獲指示後以尾隨方式等待機會攔停，一路從三重新北大道、蘆洲四維路追緝到新莊中港路。竊嫌逃逸過程中擦撞到路邊4輛汽車、1台機車後車輛爆胎，在中港路再次失控撞擊路邊車輛後，員警隨即上前攔停，當場逮捕林姓竊嫌，並在他的隨身背包內起獲安非他命一包，所幸追緝過程無造成他人受傷。

訊問時，林嫌坦承原本是打算行竊車內財物，因見到車鑰匙未拔，才臨時起意將把車開走代步，沒想到隨即遭警方鎖定追緝逮捕。全案訊後依違反刑法竊盜、妨害公務、公共危險、毀損及毒品等罪嫌，將林男移送新北地檢偵辦。

▼竊嫌被警方帶回派出所偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／千島湖劫船24台人成焦屍…記者憶佯裝家屬與公安諜對諜

►案發現場／劫獄6囚飲彈排成「詭異梅花」 生前打給他：我死了家裡反而解脫