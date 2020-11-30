一日遊價錢曝光！南投奧萬大車禍釀一人死　旅行社：高層已至現場

▲南投奧萬大遊覽車翻覆意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者彭懷玉／台北報導

南投奧萬大今（30日）中午發生一起嚴重車禍，為高雄忘憂草旅行社的旅行團，中型遊覽車行經仁愛鄉親愛村大安路1.5公里處時，疑似因下坡重心不穩翻覆，導致車內21人受傷，一名57歲黃姓男子傷重不治，致電旅行社，櫃檯人員表示旅行社高層已至現場了解狀況。對此，品保協會發言人李奇嶽表示，民眾可於LINE加入「緊急e點通」好友，隨時了解旅客應有的權益。

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▲忘憂草旅行社「秋季賞楓趣」奧萬大賞楓一日遊1,390元。（圖／截自忘憂草旅行社官網）

經查，該出事遊覽車為忘憂草旅行社「秋季賞楓趣奧萬大賞楓一日遊」，今（30日）早上6:30在高雄捷運技擊館集合後，依序至高雄另三處集合點載旅客，前往有「楓葉故鄉」之稱的奧萬大賞楓，行程一天要價1,390元，除了今日行程之外，在12月20日還有一團，報名必須滿30人得以成行。

忘憂草旅行社員工透露，事發後老闆等高層已至事故現場了解狀況，至於賠償部分交由保險公司進行後續理賠，直說忙著處理相關事宜，不清楚目前狀況，不方便透露太多。

▲奧萬大國家森林遊樂區雙瀑。（圖／林務局提供）

品保協會表示，事發當時旅客可能手忙腳亂，建議平時旅客可於LINE上加入「緊急e點通」好友，此為品保協會緊急事件應變處理資料庫。品保協會發言人李奇嶽表示，旅行團都有依法投保旅遊契約責任保險，他並指出緊急e點通內均有詳述，旅行業責任保險基本理賠項目包含意外死殘保險金（每一旅客新台幣200萬元）、意外體傷醫療費用（每一旅客新台幣10萬元）、旅行文件重置費用（每一旅客上限新台幣2,000元），以及旅行社安排受害旅遊團員家屬前往海外或來台照顧傷者之善後處理。不過，旅行業責任保險附加條款因不同旅行社投保內容而有所不同，還是要以忘憂草旅行社當時投保的內容為準。

忘憂草旅行社舉辦之奧萬大1日遊行程，是與高統遊覽車公司合作，該團共計21人，包括司機1名、領隊1名、旅客19名，中午團員在清境農場午餐後，前往奧萬大途中遊覽車不慎翻覆。整起事故目前釀成1死、5重傷、15輕傷，警消隨即出動11車前往救援，至於事故詳細發生原因及經過，仍有待相關單位進一步調查釐清，目前仍在搶救中。

