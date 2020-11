【英語多益通】2020 lockdown，從年度字學英文

▲ 2020年一整年,全世界仍困在新冠肺炎疫情陰影下。(圖/路透)

文/李海碩

文字乘載著意義,不同的國家常透過選出年度字詞,表達該年度該最重要的事件與整體民眾的情緒。對於英文,選字最有名的莫過於並列為英文三大權威辭典的柯林斯辭典(Collins English Dictionary)了、牛津辭典(Oxford English Dictionary)及劍橋辭典(Cambridge Dictionary)。牛津辭典雖因2020年過於混亂而未能選出代表字,柯林斯辭典已選出最能代表十個字,我們一起來看看,說不定明年的多益考題就會出現這些熱門年度字。

怎麼說「年度字」

想以英文表示人事物在某個時間點雀屏中選,可以使用X of Y。X會是主要的描述事物,Y則是時間。年度的用字要先讓「字」的本體出來,「年」則放在Y的位置,所以年度用字就會是Word of the year。加上the是因為除了單數名詞應該要定冠詞的原則外,通常會在year後方加上年份。例如2020年的年度字就會是Word of the Year 2020。

Collins Dictionary has announced its word of the year for 2020 .

(柯林斯辭典宣布了2020年的年度字。)

而在企業界中,最常用到的就是Employee of the month/quarter/year,分別表達本月、本季、本年度最佳員工。quarter的意思是四分之一,在企業中的預算或是計畫都常都是以季區分,於新聞報導中,通常都會直接用Q1~Q4快速說明。

Setting Employee of the Year award is a great opportunity to recognize great work and dedication of employees.

(設立年度員工獎是認可傑出工作表現與員工貢獻的大好機會。)

The company is estimated to deliver a better result in its fiscal Q4 report.

(該公司根據估計,應可於第四季的報告中交出更好的結果。)

2020年柯林斯辭典的年度字

2020年的候選字詞中有六個都與新冠肺炎有關,另外四個也是年度的主要事件。為了方便閱讀,以下以表格表示。

年度字:lockdown 封城 COVID-19有關字 COVID-19無關字 Coronavirus 新冠病毒 Key workers 關鍵員工 Furlough 無薪假 Self-isolate 自我隔離 Distancing 保持距離 BLM (Black Lives Matter) 黑人的命也是命 MEGxit 脱「梅」 TicToker 抖音人 Mukbung 吃播

針對coronavirus與lockdown這兩個容易理解背景的字我們就不加贅述,單純用例句說明。

There are still a lot of indoor activities you can do during coronavirus lockdown .

(在新冠疫情封城時期,還有很多可以進行的室內活動。)

Key worker有另一個用法是critical worker,指的是公部門或私部門中提供關鍵功能的員工。台灣在很早前就有效控制住疫情,對於部分疫情帶來的影響無感。但其實在很多國家中學校是不開的(school shutdown),而許多關鍵員工的職位卻無法因為疫情停止,例如警察、軍隊、運輸、政府、金融、教育等。而當封校時,這些關鍵員工會因為小孩保育出問題而面對極大的困擾。

Key workers are disadvantaged during COVID-19 school shutdowns.

(關鍵員工在新冠疫情封校時是處於劣勢的。)

furlough不是留職停薪,而是無薪假的正式用法,比較口語的用法是unpaid leave。

Some companies have furloughed more than 90% of its staff to survive the COVID-19.

(有些公司讓百分之九十以上的員工都放了無薪假,來撐過新冠疫情。)

疫情期間有發燒的人當然就應該要進入自我隔離self-isolate,self是自己、「iso-」就是「單一」的字根,所以兩個加起來就變成了自我隔離了。

Taiwanese government had developed complete self-isolation and quarantine regulations during SARS.

(台灣政府在SARS時期就發展了完整的自我隔離與隔離規範。)

distance本來就是距離,在疫情期間常出現「保持社交距離」的陳述,這時該用social distancing,而也因為是實體上的保持距離,所以也可以說為physical distancing。請注意因為重點是要保持距離,所以不使用名詞的distance,而使用動詞的distancing。

Researches have shown that social-distancing has led to fewer interactions among friends.

(研究指出,保持社交距離已經導致朋友間的互動變少。)

BLM「黑人的命也是命」是來自於George Floyd的死亡悲劇,當時在美國造成大量的暴動,有些人在社群上反應的說法則是All Lives Matter(所有人的命都很重要)。matter是英文中非常常用的動詞,想要說明一件事情很重要,只要兩個字「it matters」就搞定。想問為什麼這件事情重要可以用「Why it matters?」

I want to share with you some of the most important findings on online learning, and why they matter .

(我想跟你分享線上學習其中一些最重要的發現,與它們至關重要的原因。)

Megxit是來自於Brexit(脫歐)的文字變化。2020年一月八日,Sussex公爵與公爵夫人公告他們將會財務獨立。一月十三日,英國皇室快速開了會議,英國女王並罕見地發了個人針對家庭成員的聲明。同月十八日,公告該對夫妻將再也不是皇室的經營成員。由於公爵夫人的名字是Meghan,所以這個事件就被稱為Megxit。

Brexit means the withdrawal of the UK from the EU.

(英國脫歐表示英國從歐盟中離開。)

最後,表示抖音人的TicToker當然是從抖音的英文品牌名TicTok發展而來,加上er表示「人」的意思。而Mukbung的原文其實是Mukbang,源自於韓文的meokbang,將韓文的meongneun(吃)與bangsong(廣播)合併在一起表示吃播。南韓是吃播的起點,從2009開始就有吃播名人了。

【多益模擬試題】

1. ______ as the employee of the month, Mr. Su will be awarded a trophy in the luncheon tomorrow.

(A) Select

(B) Selecting

(C) To select

(D) Selected

2. The event ______ more if more information had been provided.

(A) mattered

(B) had mattered

(C) would have mattered

(D) was mattered

解析:

1. 正解為(D)。題意為「獲選成為本月員工,蘇先生將會在明天的午餐會中獲頒獎座。」本題是標準的分詞構句題目,前方句子要先看後方的主詞為人,也就是獲選者。獲選者的本月員工是「被」選上的,不是自己去選人的,所以需要使用過去分詞表示被動,應選答案為(D)。

2. 正解為(C)。題意為「若有提供更多資訊,該事件重要性會更高。」本題是假設(條件)文法題。if的條件句為過去完成式,屬過去假設。於過去假設中,主要子句需要為should/would/could/might加上完成式。故僅有(C)符合選項。

