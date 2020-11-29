火車站撿到悠遊卡！餘額42元他到超商嗶41元　代價超過121倍

▲林姓男子5月間在新竹火車站拾獲一張學生證悠遊卡，事後還拿至附近超商消費。（圖／記者陳凱力攝）

記者徐愷昕／新竹報導

林姓男子5月間在新竹火車站撿到1張含有悠遊卡功能的學生證，因發現裡頭還有42元，事隔1、2天便至附近超商消費41元，購買1瓶米酒及塑膠袋1個。學生證遺失的陳姓男大生透過手機看見消費紀錄後報警處理，林男最後被依詐欺罪處罰金5000元，換算下來，約為他消費侵占額的121倍。

▲陳姓男大生報警處理後，林男被依侵占遺失物罪判處5000元罰金。（示意圖／記者徐愷昕攝）

林男5月中旬下午5時許在新竹火車站附近，拾獲陳姓男大生的悠遊卡學生證，他一得知內有儲值金餘額42元後，竟隨即將該卡侵占，並於同月15日上午11時許至市區某超商，購買40元米酒1瓶及1元塑膠袋1個。

陳男20日上午發現自己學生證遺失後，趕緊查手機內卡片的消費紀錄並報警處理。警方經調閱監視器，立即將林男傳喚到案說明。

法庭上，林男坦承有撿到陳男的學生證，也有拿至超商消費，但他辯稱，不知道撿到遺失物要送到派出所，也不知道拾獲東西要返還失主。

新竹地院審理時認為，一般民眾應該都知道撿到遺失物要交給警察協尋，且林男為智識正常的成年人，不可能不知道，故不採信他說詞。法官審酌林男拾獲東西，竟不發揮公德心將遺失物送請有關單位招領，反而為圖個人私利，侵占入己後恣意花用，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，行為實在不應該，衡量他目前仍未與陳男達成和解，最後依侵占遺失物罪判處5000元罰金，得易服勞役5日。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版