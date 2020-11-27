快訊／涉吞善款2100萬妻招認！殯葬天王病後首現身...移送北檢！

記者劉昌松／台北報導

龍巖集團創辦人李世聰被控利用公益捐款名義，將龍巖公司的2100萬元款項移轉到妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，用來繳交私人支出及買精品，台北地檢署26日發動搜索並約談李世聰及劉萍，昨未到案的李世聰，今已被檢調約談到案並移送台北地檢署複訊。

26日晚間8時許劉萍被移送北檢時，見大批媒體一度低頭躲鏡頭看起來相當驚恐且毫無雍容華貴感；李世聰因身體不適告假，檢調將擇日傳喚約談。檢方複訊後，劉萍低落的坦承犯行，但強調老公真的不知道她是怎麼運用這些錢，也願意將2100萬元全數返還。她也在複訊後立刻聯繫友人帶著一卡行李箱裝著2100萬現金到北檢繳回，檢方也諭令劉萍100萬元交保。

檢調查出，李世聰與劉萍從2013年到2015年間，以公益捐贈名義，多次把龍巖公司款項撥到李世聰擔任負責人的龍巖基金會，再陸續流入劉萍創辦的福澤慈善基金會，每年度挪用300萬元，幫劉萍繳納個人信用卡費、貸款本息，或購買精品。

2016年到2019年間，李世聰再以龍巖基金會運作需要為由，出售基金會持有的龍巖公司股票，並將部分所得款項，以公益捐贈名義轉入福澤基金會，同樣是以每年度300萬元的額度，挪作劉萍繳稅、健保、電話費等各人支出，總計7年挪用2100萬元。