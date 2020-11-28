2021請假攻略！請4天就能爽爽連休12天　八大連假一次曝光

▲行政院人事行政局日前公告2021年行事曆，一整年將有八次連休的機會。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

行政院人事行政局日前公告2021年行事曆，一整年將有八次連休的機會。即將到來的跨年元旦可以連休3天；至於農曆春節有7天連假，如果可以請假4天，前後加起來等於一次連休12天，上班族不妨好好利用假期，提早規劃。

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八大連假請假攻略

跨年元旦連假

明年元旦假期為1月1日至3日，不過若能安排今年12月的28至31日連請4天假，再加上12月26、27日是周末，那麼最多就可以連休9天。

農曆春節連假

假期為2月10日至16日共7天，如果往前多請2天假（8、9日）可以再加4天連休，共11天；若往後多請4天假（17至20日）則可以連休12天。

228連假

原本是從2月27日連休到3月1日，如果加請4天假（3月2日至5日），就可以連休9天。

清明兒童節連假

4月2日至5日的4天連休，如果安排6至9日請假4天，就能一次連休10天。

端午節連假

6月12至14日連休，如果從15日開始請假4天至18日，就能一次從12日休到20日，共9天。

中秋節連假

9月18日至21日連休4天，如果從22日至24日多請3天假，就能一次從18日到26四連休9天。

雙十國慶連假

10月6日至11日連休3天，如果從12日至15日多請4天假，就能一次從8日至17日連休9天。

跨年元旦連假

由於12月31日放假，所以如果往前多請27日至30日的假，和明年1月連假相連，就可一次休9天。

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