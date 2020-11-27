2020冬戀蘭陽溫泉季身心靈解放　12/4~12/13礁溪湯圍越夜越美麗

▲2020冬戀蘭陽溫泉季讓你身心靈解放，12/4~12/13礁溪湯圍越夜越美麗。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

時序冬至，在冷颼颼的天氣裡，泡進暖呼呼的溫泉乃最療癒的享受，而引以期盼的「2020冬戀蘭陽溫泉季」也即將在12月4日至12月13日，在礁溪湯圍溝溫泉公園週邊大舉辦，展開為期10天的系列活動，系列活動包含：祈水感恩禮暨選手之夜、礁溪溫泉馬拉松、開幕儀式暨踩街嘉年華、溫泉美食旅展、歡樂小踩街…等，還有精采的冬戀金曲晚會表演，邀請全國民眾盡興暢遊冬戀下的蘭陽溫泉，享受「溫泉中的溫泉」美人湯的魅力，徹底讓疲累的身心靈解放，感受「冬戀蘭陽」美人湯最熱情、最在地的溫泉季洗禮，一起到宜蘭礁溪泡溫泉、啖美食、玩樂宜蘭。

宜縣府表示，「2020冬戀蘭陽溫泉季」率先登場的是「祈水感恩禮暨選手之夜」將於12月4日揭開序幕，祈水感恩禮儀式除感恩上天賜予礁溪得天獨厚的珍貴溫泉資源外，團結溫泉相關產業業者，共同珍惜及保護溫泉珍貴資源，並希望藉由「祈水感恩儀式」在新冠肺炎疫情衝擊下的2020年，一起用正能量集氣，為台灣與全世界人民祈福，迎接幸福的2021年。當晚並結合「礁溪溫泉馬拉松～選手之夜」，有DJ啤酒派對，還有李佳薇、林芯儀等知名藝人獻唱，讓選手及遊客們感受宜蘭的熱情好客。

緊接著12月5日熱情洋溢的「礁溪溫泉馬拉松」將在礁溪國中熱血開跑，除透過馬拉松競賽，讓參賽選手飽覽蘭陽平原明媚山水景緻外，跑者更可於完賽後搭乘溫泉接駁專車，來一趟溫泉小城巡禮，體驗水質極佳的礁溪溫泉，掃除一身疲憊，達到防疫新生活健康、養生之道。

而「2020冬戀蘭陽溫泉季」的重頭戲「溫泉季開幕及踩街嘉年華」，將於12月6日在礁溪溫泉路、健康路口氣勢登場，在「冬戀蘭陽溫泉季」盛大開幕後，隨即展開活力四射的「踩街嘉年華」，近50團參與踩街的宜蘭在地產業、社區、學校及團體無不使出渾身創意裝扮，繽紛演出走上街頭，宣告「2020冬戀蘭陽溫泉季」來臨！

開幕啟動後，延續火熱狂歡溫泉盛會，「歡樂小踩街」也隨即12月7日～11日及12月13日再次集結礁溪信義路與仁愛路口，以獨領風騷的魅力森巴為主軸，伴隨著溫泉季的主題花車、主題偶車，盛大裝扮走上街頭與民眾遊客狂歡。

12月12日也特別規劃「冬戀金曲音樂晚會」，重金邀請金曲台語歌后：朱海君、金曲台語歌王：流氓阿德、K歌天后：戴愛玲、台客電力公司、圓圓等，以各族群、各類音樂曲風多元規劃，從創作能量到嘻哈勢力，從台語深情開唱，接力國語金曲重現，輪番上陣震撼演唱，感受音樂渲染的魅力。

同時宜縣府為行銷宜蘭，建立國際溫泉優質休閒觀光新形象，活動期間於礁溪湯圍溝公園旁規劃「溫泉美食旅展」，整合溫泉觀光產業、旅宿業、美食伴手禮及文創商品，推出超值優惠，還有本縣今年獲選為宜蘭TOP10好食、好物優質店家參展，民眾除可購買超優惠票券外，更有多元特色伴手禮，滿足遊客味覺饗宴，並特規劃現場購買加碼「消費滿百贈好禮」及「消費滿千抽好禮」，凡於美食旅展專區消費滿500元或滿3,000元，憑發票或收據至服務台即可獲得紀念品或參與好禮獎項抽獎機會，豐富抽獎獎項：五星飯店住宿券、餐券、泡湯券…等多項限量大獎。

另為營造「蘭陽越夜越美麗」光環境，以湯圍溝溫泉公園為主場域規劃燈飾裝置藝術，「冬戀溫泉好食光」為主題訴求，從礁溪火車站到湯圍溝溫泉公園週邊的街景燈飾，繽紛燈飾有以泡湯巨人為意象「享受泡湯趣」、以農特產品、伴手禮為意象之「品嚐好食光」等燈飾藝術裝置，將宜蘭夜幕星空美景打造成為蘭陽新旅遊特色，號召全國民眾樂遊體驗幸福宜蘭的暖冬之旅。活動詳情請參考官網www.yilanhotspring.org

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