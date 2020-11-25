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社會 社會焦點 保障人權

老婆倒貼小王害背鍋仙人跳　最綠人夫險「被離婚」求償300萬元

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記者黃翊婷／綜合報導

王姓男子不滿陳姓男子與妻子糾纏不清，兩人不僅上摩鐵「激戰」，事後還怪他預謀仙人跳，氣得一狀告上法院，求償300萬元。雖然陳男矢口否認曾發生性關係，甚至反咬是王妻主動倒貼，但因為無法舉證，最終並未獲得台中地院法官採信，還得賠償王男30萬元，全案仍可上訴。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲陳男不承認與王妻發生過性關係。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關，下同）

王男在判決書中提到，陳男在明知妻子已婚的狀況下，仍在2018年12月11日相約到摩鐵開房間，期間發生一次性關係，事後卻不知悔改，不僅矢口否認，還誣指他和妻子共謀「仙人跳」，甚至教唆離婚，讓他的精神、心理承受莫大壓力，因此決定提告請求賠償300萬元。

對此，陳男堅稱並沒有在摩鐵與王妻發生性關係，房間裡找到的保險套和衛生紙團之所以會驗出他的DNA，都是王男故意加工而成，「我和王妻僅相識半個月，她主動邀我共遊花博園區，卻臨時更改說要去摩鐵泡溫泉，多次用LINE傳送泡澡及穿著較少衣物的照片給我，甚至主動攜帶精油說要按摩。」

▲泡湯,熱水澡,保養,抗老,溫泉,。(圖／達志示意圖)

▲陳男聲稱，是王妻臨時更改行程要去摩鐵泡溫泉。

陳男認為，王男聲稱是因為友人告知才知道這件事，如果真的是這樣，怎麼可能一下子就找到他們入住的摩鐵，應該是事先在手機安裝定位系統，等到他答應與王妻第一次單獨出遊，才跑來抓姦，根本就是設計好的「仙人跳」。

不過，陳男偷吃人妻一事，在刑事方面已被依相姦罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，後來因為相姦罪廢止刑罰而改諭知為免訴。台中地院法官認為，王妻不論是在刑事偵查還是審理期間，皆坦承曾在摩鐵發生性關係；而陳男雖然緊咬遭設計仙人跳、保險套等證物有故意加工的疑慮，卻又無法舉證，最終不採信他的說詞，裁定應賠償30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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