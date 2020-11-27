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單親媽律師1317字批「民粹判死」上訴：法官我們2審見　臉書被洗版

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▲▼吳姓單親媽媽騎機車載著一對兒女入住摩鐵，原本要共赴黃泉，自己被救起，小姊弟卻已身亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲吳姓單親媽媽騎機車載著一對兒女入住摩鐵，原本要共赴黃泉，自己被救起，小姊弟卻已身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

新北市一名30歲的吳姓單親媽媽，將8歲、6歲的小姊弟勒斃後自盡未果，新北地院法官25日認定單親媽「冷血無悔意」判處死刑，引起社會討論。對此單親媽辯護律師廖蕙芳痛批法官偏頗，揚言上訴二審見。

廖蕙芳在臉書發表聲明指出，這位單親媽媽從小孩出生後就獨自一人照顧至案發，案發前2個月被告沒有工作，在生活壓力下導致被告罹患憂鬱症。廖蕙芳指出，法官沒有考量單親媽的處境，直接認定被告行徑冷血、泯滅人性，尤其是判決書一再說明「照顧少年及兒童，國家及社會同有責任，政府應直接幫助少年及兒童或間接協助家庭履行應盡之義務。」但是被告7年來獨自帶著2名小孩的困境與壓力，確被法官解讀成「沒有反省之意」。

▲吳女送醫後無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

廖蕙芳認為，單親媽媽這7年來獨自帶著子女生活時，國家社會制度確完全沒有幫助，直到她被逼到決定、走上絕路，法官沒有反思國家社會沒有盡到照顧孩童責任，反而責怪她沒有保護子女、剝奪子女生命。廖蕙芳表示將提上訴，「既然是這樣，法官，我們二審見。」

對此許多網友湧入廖蕙芳臉書洗版，留言「讓一心想死的人活著是正義還是殘酷？」、「這種自我放棄的人，根本不值得同情」、「虎毒不食子！若真的要一起死 安眠藥只服四顆？動機何在？？因為自責卻想脫罪嗎？」。

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