美洲豹狩獵直擊！猛咬36kg凱門鱷「狠拖進沼澤」　驚人畫面曝光

▲一隻兇猛的美洲豹咬住了一隻毫無警戒心的凱門鱷，並將這隻重達36公斤的凱門鱷拖進了沼澤地。（圖／翻攝臉書Jaguar Identification Project）

圖、文 ／CTWANT

一名來自美國紐約的30歲女子阿比蓋爾·馬丁（Abigail Martin）是非營利組織「美洲豹識別計劃（JaguarIdentification Project）」的創辦者，日前她捕捉到一幕驚人畫面，一隻兇猛的美洲豹咬住了一隻毫無警戒心的凱門鱷，並將這隻重達36公斤的凱門鱷拖進了沼澤地。

阿比蓋爾是非營利組織「美洲豹識別計劃（Jaguar IdentificationProject）」的創辦者，這個組織的目的是建立一個美洲豹的數據庫，以此來更了解美洲豹的行為。 今年四月，她在最多美洲豹聚集的巴西潘塔納爾濕地（Patanal）捕捉到激烈的畫面，一隻米克美洲豹（Mick jaguar），咬住了一隻重達36公斤的凱門鱷，並將牠拖進沼澤地。

米克美洲豹將這隻凱門鱷從水中拉出後，原本以為鱷魚已經死了，便稍稍鬆開了嘴，沒想到鱷魚竟突然用力掙脫，差點就逃走了，最後還是被美洲被給緊緊咬住，把牠拖進了沼澤地中，畫面相當驚人。

馬丁表示，每次在野外看見如此令人震驚的畫面時，生活中的一切感覺都變得無關緊要，且會讓你的感官都恢復活力，「我喜歡看著牠們且不會分心，所以我可以享受獨特而美妙的體驗。」

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