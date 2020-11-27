刺青少女玩tinder謊報成年　警滑到她心動！「約砲1晚2次」下場慘

▲少女在交友APP上謊報年齡。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

美國華盛頓州26歲的札亞斯（Anthony Zayas）是史諾霍米須縣（Snohomish County）的警員，他今年6月在交友軟體上認識一名自稱19歲的女孩，也見了面發生性行為，結果少女真實年齡為14歲，札亞斯因此遭到停職，還被以三級性侵重罪起訴。

根據《西雅圖時報》報導，札亞斯表示，該名少女會抽菸、身上有刺青，也跟他聊大麻的話題，還說自己是東華盛頓大學（Eastern Washington University）的學生，對她的年齡就沒有起疑心，換了Snapchat後便開始聊天約見面。

札亞斯表示，少女說想在他值勤結束後見面，稱自己駕照被吊銷要他去載，還說「駕照被吊銷還開車去警察家是個壞念頭」，札亞斯就開往弗農山（Mount Vernon）的公園把她接走。

少女表示，札亞斯帶她回家後，就一起看電視、喝酒，有發生2次性行為。少女的母親6月初曾報警稱女兒逃家，後來在斯波坎（Spokane）尋獲，母親的一位友人後來將少女帶到弗農山一帶居住，但少女大約2周後坦承自己有偷跑出去，整起事情才曝光。

札亞斯目前尚未被捕，不過已被停職強行休假，警方正在進行內部審查。目前他被指控犯第三級兒童性侵罪，在華盛頓州最高可處5年有期徒刑。