爸爸太醜！4歲男童拒跟父親一起睡　媽無奈：你們長一樣

▲4歲男童拒絕跟父親一起睡，理由竟是「爸爸太醜」。（圖／CTWANT提供）

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大陸江蘇一名張姓女子因近日感冒，擔心傳染給4歲的兒子果果，叫兒子晚上和爸爸一起睡覺；沒想到，果果一聽要和爸爸一起睡，竟當場拒絕還大聲哭鬧，張女詢問兒子原因後，竟是因為兒子認為「爸爸醜」不想一起睡，讓她哭笑不得。

根據《星球視頻》報導，張女因擔心自己的感冒會傳然給小孩，自己便和丈夫及兒子分房睡。但兒子卻仍舊跑進張女房間並撒嬌道，「我的媽媽最漂亮」想要和媽媽一起睡。但張女依舊堅持要兒子回去找爸爸，卻見到兒子竟開始大哭大鬧直喊不要。好奇之下，張女詢問兒子不願和父親一起睡的理由，「你為什麼不和爸爸睡？你爸爸身上有毒嗎？」不料，兒子竟回答是因「爸爸醜」，讓她頓時又好氣又好笑直言，「你和你爸長一樣」。

張女事後表示，丈夫因為工作壓力大會抽菸，導致身上有菸味，兒子可能是不喜歡這個味道，所以才不願意和爸爸一起睡。最後，張女為了安撫兒子，只得等孩子睡著後再抱去與爸爸一起睡，不料，兒子半夜睡醒又偷偷跑回張女房間，讓她相當無奈。

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