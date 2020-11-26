洋男阿里山離奇失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲　他曝全村遭屠殺

▲千人洞景色優美，吸引不少山友在此地紮營。（圖／CTWANT提供）

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台灣鄉野盛傳「魔神仔」傳說，尤其山區容易發生迷路、失蹤等意外，各種靈異傳聞不脛而走。過去曾有一名23歲的紐西蘭男子魯本來台攀登阿里山，卻在經過秘境「千人洞」途中人間蒸發，至今22年音訊全無。事發後，一名熟知地形的山莊老闆在千人洞附近找到疑似魯本的牛仔褲，驚見褲子裡裝滿骨骸，當場嚇傻。

探險作家劉川裕在《新聞挖挖哇！》節目中分享離奇案件，指來自紐西蘭的青年魯本於1998年間前往阿里山旅遊，他當時先搭乘小火車到眠月車站，和另外5名台灣友人會合後，打算沿著「溪阿縱走」一路步行至南投溪頭，然而當一行人經過岔路時，魯本突然說要單獨行動，隨後便往豐山村的方向前進。

劉川裕接著說，魯本經過豐山秘境「千人洞」後人間蒸發，而該處雖然景色優美，卻也流傳著不少詭異傳說；其中有一說是當地在日治時期，曾是一群抗日志士的村莊，共有18戶人家，居民原本為了防止鄒族人襲擊，都會派人留守出入口，結果某天留守人員喝醉酒，忘了把洞口上方的繩梯收起，導致全村近百人慘遭屠殺。

▲劉川裕在節目中分享驚悚傳說。（圖／翻攝自YouTube）



紐籍青年失蹤後，魯本的爸爸遠赴台灣尋子，並找來一名熟知地形的山莊主人幫忙，後來果然在千人洞附近找到牛仔褲及印有紐西蘭國旗的背包；沒想到，當老闆爬到樹上取下褲子時，裡頭突然掉出一堆骨骸，嚇得他魂飛魄散；更詭異的是，骨骸的DNA檢驗事後出爐，卻也不是屬於魯本，經過22年真相依舊成謎。

據了解，千人洞位於嘉義縣阿里山鄉豐山風景區，亦稱千人巖、仙人洞，屬於開放型長條洞穴，洞長約250米、寬60米，最高處有5層樓高，洞底則呈寬敞平坦的弧狀，形狀類似船身，因其能容納千人而得名。除了鄒族原住民屠村的傳說，當地也盛傳曾有近千名日本士兵與將領，為了躲避美軍轟炸藏身於此。

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