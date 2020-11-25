新竹男「過站走鐵軌」遭自強號擦撞…臥床180天怒告　台鐵判賠36萬

▲台鐵區間車。（圖／記者賴文萱攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一名曾姓男子搭乘台鐵，抵達終點站時未下車，因此隨車駛離月台，事後接受林姓司機引導走下鐵軌，卻被自強號撞成重傷，治療3個月才康復。新竹地院認為，台鐵司機雖有過失，但一般民眾應該知道不能隨意穿越鐵路，因此判台鐵應賠36萬8125元，全案可上訴。

判決書指出，曾男表示，他於2017年10月13日晚間從埔心站搭乘台鐵區間車到新竹站，當時不知道抵達新竹站，因此列車直接開離月台停妥，才被林姓司機告知走鐵軌回到月台。

豈料，曾男行走於鐵軌沒多久，就被無聲靠近的自強號撞上，導致他左側第3至11肋骨骨折及氣血胸、胸椎第5至10棘突骨折、左側肩胛骨骨折等，送醫治療3個月才恢復，出院後怒告台鐵並求償148萬多元。

▲曾男與自強號發生擦撞。（資料照／記者李毓康攝）



林姓司機表示，曾男在車內滑手機未下車，他剛在駕駛室內開完東西側門，曾男便自行下車，「我叫他在車上等，沒料到他會下車」。台鐵表示，一般民眾都知道不能擅闖鐵軌，曾男自行下車，看到自強號進站而嚇到跌倒受傷，也有部分過失。

新竹地院認為，林姓司機在駕駛室跟曾男溝通，開門時不可能沒發覺對方下車，因此證詞存疑，但曾男跨越鐵路確實違規，應負3成責任，因此判台鐵須賠償36萬8125元，全案可上訴。

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