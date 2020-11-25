南非國會議員連任3屆　陳阡蕙：世華姐妹展現柔性外交與經濟實力

政治中心／綜合報導

世界華人工商婦女企管協會日前舉辦新舊任總會長交接典禮，來自南非的陳阡蕙接任第十一屆總會長，並帶領團隊拜會總統蔡英文及各行政部門，期望與政府有良好互動，讓更多人認識非洲的經濟領域，並促成更多商機。

僑委會委員長童振源在總會長交接典禮時首先恭喜陳阡蕙繼任總會長，接著介紹陳阡蕙擔任過南非三任國會議員、從事公益活動不遺餘力，協助慧禮法師創辦非洲阿彌陀佛關懷中心並擔任執行長一職。

陳阡蕙曾擔任過南非三任國會議員，還曾擔任過非洲阿彌陀佛關懷協會執行長、非洲台灣商會聯合總會總會長，她將異鄉當故鄉，深耕南非，服務台商，在非洲助養興學，受到當地政府社會推崇，樹立非洲台商典範。

說起陳阡蕙跟世華的淵源，就是受到時任非州台灣商會聯合總會的會長陳源淵的鼓勵，報名參選華冠獎，結果順利中選，成為第一屆華冠獎得主。

而在獲選後，陳阡蕙在一段機緣中，當上了台商非總總會長，在卸下總會長職位後，由於世華姐妹對她的鼓勵，陳阡蕙接任世華總會長，她也因此接下重擔，成為世華第十一屆總會長。

陳阡蕙表示，她非常感謝歷屆總會長奠定的穩固基礎，未來希望可以將國內外的企業串連，進而增進雙邊或多邊的互動，「我相信海外有很多企業很想回台灣投資，國內也有企業希望將企業版圖拓展到國外」。

另外，她在分享非洲經驗時也指出，非洲的經濟實力在未來存在著很大的潛力，期望在任內可以讓更多人認識非洲的經濟領域，並促成更多商機。

對於未來任內目標，陳阡蕙表示，今年因為新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，使得交流互動模式有很大的轉變，陳阡蕙希望運用科技串連彼此，讓世華各分會姐妹可以更密切與融合。

「我真的深刻感覺到，女性企業家付出的代價與辛苦比男性多出好幾倍。」陳阡蕙說，女性扮演很多不同角色，包括母親、女兒、妻子、女友等，與許多人相比更是困難重重。而女性溫柔與細膩的優點，在各方面亦展現出優勢，包括總統蔡英文、駐美代表蕭美琴等，她們都是世華姐妹的標竿。

在陳阡蕙上任以後，她已帶領第十一屆團隊及華冠獎得主拜會總統府與政府各部門，讓大家看到世華支持政府的誠心與決心，期望政府與世華可以藉由溝通與聆聽達到良好的互動，同時政府的各項決策也可以更明確、精細。

陳阡蕙也強調，世華雖然是全部為女性的組織，但女性的力量是不容忽視的，「世華姐妹的柔性外交與經濟實力也相當值得大家關注」，不管是世華或世總，對政府而言，都是推展國民外交與經濟推廣上相當重要的助力與平台。

▲陳阡蕙接任世華總會長，拜會總統蔡英文。（圖／僑委會提供）



▼僑委會委員長童振源出席世華交接典禮，陳阡蕙接任世華總會長。（圖／僑委會提供）