守護萬人平安...百年嘉犁派出所傳將裁撤　彰化和美鎮民陳情

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美警分局嘉犁派出所成立於1902年，百餘年來守護著1萬3千多人的治安與交通安全，當年為地主捐地興建，卻因未辦理土地所有權過戶手續，面臨新地主要求拆屋還地，和美鎮民與鎮代會等人25日向警分局遞交陳情書，希望可以另外找土地興建，不要將派出所裁撤。

▲嘉犁派出所土地易主傳出將裁撤，鎮代及鎮民陳情。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美鎮公所及和美鎮代表會上午9時就集結在嘉犁派出所聲援，請警分局聽聽地方的心聲，務必保留嘉犁派出所以維護嘉犁、柑井、鐵山、竹園、詔安等5里交通安全及治安維護，行動結束後轉往和美分局遞交陳情書表達維護嘉犁派出所免於裁撤。

▲鎮長阮厚爵代表鎮民遞陳情書。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣議員賴清美對此指出，嘉犁派出所轄區興建大樓戶越來越多，如果裁撤，1萬多名住戶一旦有安全上的疑慮，若跑到和美派出所，恐怕遠水救不了近火，真的令人擔憂，建議編列經費買回原土地、或是另找土地興建，將是最好的做法。

鎮長阮厚爵指出，「裁撤派出所真的沒有道理」，整個嘉犁所守護著1萬多人的平安，況且人口仍持續成長中，裁撤掉了誰來保護鎮民；而鎮代會主席也說，和美地方民意堅決反對，我們可以編列預算把土地買下來，或是另外找塊土地興建，怎麼可以因為土地易主就裁撤，這個說法我們鎮代會無法認同。

據了解，嘉犁所從日治時代興建至今已經117年歷史，不列入文化資產，相當的可惜，30年前因未辦理土地所有權過戶手續，司法判縣警局敗訴，如今再度面臨拆屋還地的命運，令鎮民相當的氣憤又無奈，希望嘉犁派出所能留下來繼續守護住戶的身家財產安全與維護地方治安。

►愛到卡慘死！逼髮姐握鐵鎚當共犯、囚禁生女，王水龍虐殺2情敵靠乩童破案

►穿上立刻減5公斤的「顯瘦褲」來了！280元超低價 瞬間提臀、修長腿

