馬國命案「恐全民買單」　李貴敏：公務員應為國賠負連帶責任

▲馬國女大生招魂現場。（資料照／記者吳世龍攝）



記者蕭羽耘／台北報導

24歲馬來西亞鍾姓女大生10月在台遭梁育誌性侵殺害，家屬已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成提出國賠要求，並要求台灣政府對梁男處以極刑。對此，國民黨立委李貴敏25日抨擊，官員失職恐全民買單，公務員應該為國賠結果負連帶責任。

針對馬國女大生案提出國賠要求，李貴敏說，就法論法，《國家賠償法》第二條第二款既明定公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。

她表示，公務員怠於執行職務，致人民自由或權利遭受損害者亦同。而官員們也陸續自承「因為我們的疏忽，讓您們失去愛女」，又有民眾表示路燈長期故障不亮及警方前曾拒絕受理類似報案等，國賠成立的機率還真是不低。

李貴敏說，每次都是行政機關怠忽職守，或是因為疏失造成損失，卻由全民共同承擔苦果，這樣公平嗎？單就賠償金額來看，考量到女大生的年齡、平均壽命、平均每人月消費支出等因素，如果以台灣目前的標準來估算，其父母可請求的扶養費應該就在新台幣一千萬元以上。

她分析，如再加上以實際支出為基礎之喪葬費，及視身分地位酌量之精神慰撫金，這麼一大筆錢要同感憤怒、同感驚懼的全民承擔，真是太不公平了。

不過，李貴敏也提到，以本案而言，看來雖符合《國賠法》第二條規定，但其父母如無中華民國國藉時，如台人在馬來西亞無類似權利時，也可能駁回。畢竟依《國賠法》第十五條規定，「本法於外國人為被害人時，以依條約或其本國法令或慣例，中華民國人得在該國與該國人享受同等權利者為限，適用之。」

李貴敏說，簡單而言，當外國人為被害人時，以我國國民在該國享有相同權利時，才可以依我國的國賠法請求，可能是目前國賠是否成立的較大變數。

至於責任歸屬方面，李貴敏提到，無論台南市政府沒開路燈，導致周邊環境黑暗荒涼而增添治安風險，或是台南市警局通報程序疑似出現吃案問題，都可能成為標的。

她表示，無論如何，「我們應該開始追究這些不負責任的行政官員責任，包括依據《國家賠償法》第二條第三款公務員有故意或重大過失時，賠償義務機關對之有求償權。」也就是公務員應該為國賠結果負連帶責任，一定要追究，而不再放縱廢弛職務的公務員為所欲為！