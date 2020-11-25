小仙女名媛「58歲沒談過戀愛」　78歲大亨：很多女生跟我示好

▲為讓女方放心，王應傑在臉書公開放閃，宣示已有「愛妻」。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

本（11）月初，知名藝人林心如幫父親在君品酒店舉辦70歲壽宴，不只台上星光熠熠，台下也是冠蓋雲集，身為客運業大老的中佳電力董事長王應傑應邀參加，逢人就介紹身旁的美女：「這是我太太。」說著，原本直挺的腰桿又高了幾分，臉上滿是驕傲，多位商界大老闆當場誇他好福氣，言語間不乏幾分羨慕。

日前，王應傑在臉書放上一張與美女的合照，上面寫著：「陪伴我走向未來歲月的愛妻。」大方示愛，攜女伴參加飯局，臉書又貼上愛的告白，王應傑新戀情早已傳遍商界。

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上週三（18日）王應傑接受本刊專訪，走進他位在敦化南路的辦公室，桌上擺著跟臉書貼的同一張合照，相片中的女主角胡寶莉，是北市知名鐵板燒餐廳──紅花鐵板燒前副董事長，近年淡出商界，專心作畫，去年剛開過畫展「當抽象遇上印象」；王應傑對本刊談起這位小他24歲的女友，用得最多的形容詞就是「單純」。

「她已經54歲，到現在都還沒談過戀愛，我本來也不相信啊，可是到目前為止，我都沒聽過人家說她壞話，也從來沒說過她和誰在一起，都是跟我說她很單純，恭喜我找到了一個小仙女。」說起口中的新戀人，王應傑的兩眼瞇成一條線，嘴角也忍不住向上跳了幾下。

兩人的紅線牽成，全因9個月前的一場武陵農場春遊。「我之前在台北市商業會當理事長，那時候的理事藍麗珠，和寶莉是認識30幾年的閨密。因為我老婆去年過世，藍麗珠看我正派，主動幫我牽線。今年2月，她約了寶莉和我一起到武陵農場出遊，經過3個月交往，最後決定在一起。」回憶初遇的美好時光，王應傑暖暖地說。

回憶起女方的貼心舉動，王應傑沙啞的嗓音頓時變得柔和，「有件事情我很感動，因為我喜歡走路，但她以前其實是一個宅女，不管是士林夜市、饒河街夜市、台北地下街，還是中正紀念堂、國父紀念館，她幾乎都不去的，每天一回到家，就是打坐、做瑜珈、寫書法、畫畫，但是她現在都會陪我去散步。」

胡寶莉則向本刊表示，自己有一次陪王應傑散步，回到家兩腳都起了水泡，接 下來3天只好請假，「因為他（王應傑）很高，我穿厚底站在他旁邊比較好看，可是鞋子不好走，只能硬著頭皮走完，結果一回家，發現都起水泡了，我整整在家休息了3天才見他。」

談起王應傑吸引人的地方，胡寶莉忍不住笑了出來，「他都會說一些好像在調侃我，實際卻是在誇我的話，讓我哭笑不得。比方說，他會突然問，妳的鼻子在哪裡隆的，好漂亮，不知道的人聽見了，搞不好還真以為我去隆過鼻。」

擄獲佳人芳心後，王應傑的生活變得多采多姿，為免女方吃醋，他乾脆自斷桃花，「老婆去世後，有很多跟我示好的女生，既然決定跟寶莉在一起，我就不要讓其他人存希望，同時也讓她心安，所以在臉書貼出那張合照，寫她是我的愛妻，否則她可能會想：『王應傑，你怎麼那麼花？』」



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