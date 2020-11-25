瘋電影／死因無可疑　地獄的路由善意鋪成

文／賴賴

瘋言瘋語：

為了黃秋生還是要來捧場一下，果然整部電影最好看的就是他，他不溫不火的詮釋這位弱智殘障，不論是眼神、台詞和走步，全都是戲，沒有刻意用化妝去遮掩幹練的氣質，更顯得演技過癮，全憑技巧，正如大友啟史導演所說的，電影這東西，再怎麼熱愛沒有技巧也沒用。

礙於現在環境局勢對電影工業大不利的時機，投資電影多半得抱著支持比金錢重要的心態去面對這場暴風雪，儘管如此還是有少數電影大賣，這片看得出雖然資金拮据，但演員個個誠意滿滿，女主角更是把自己變得可怕來加強驚悚情緒，就是看演員演技的一部作品。



片 名：死因無可疑

英文片名：Legally Declared Dead

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2020-07-03

片 長：01時50分

導 演：袁劍偉

演 員：林嘉欣(Karena Lam) 、 黃秋生(Anthony Wong) 、 陳家樂 、 廖啟智(Liu Kai Chi)

國 家：香港

語 言：粵語

發行公司：華映



劇情大綱

保險經紀葉永信（陳家樂 飾）做事熱情認真，一天突然被神秘客戶指定跟進一張保單，上門拜訪時，竟然親眼目睹客戶朱重德（黃秋生 飾）的兒子吊死在潻黑的房間內，嚇出一身冷干的他，認為朱重德在現場的反應古怪，直覺認定他是為了詐取保險金而殺了兒子，決心對朱重德和他殘障的妻子沈子玲（林嘉欣 飾）展開調查。



葉永信卻驚覺越接近真相的同時，恐嚇的事件接二連三地發生，危險向他和他身邊的人逐步逼近，他也處身死亡邊緣...。

▲保險經紀人懷疑黃秋生殺了兒子，要其老婆小心。

▲黃秋生在戲中看似傻又似狠，技巧拿捏到位。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI