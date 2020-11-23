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瘋電影／森林特攻隊：大腳ㄚ家族　不能讓財團破壞生態

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文／賴賴

▲▼森林特攻隊：大腳丫家族。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

溫馨的喜劇，故事以大腳怪老爸成名開始，藉由知名度想做些有意義的事情，電影流暢好看，結合環保大自然題材，來警惕財團的惡意，老百姓是可以有所作為的，即使力量單薄，但透過公眾訊息傳遞，還是可以找到有能力的人來幫忙。

通常老百姓和財團的對抗，都有政府包庇，官商勾結才有足夠的力量把大自然傷害得如此巨大，而即使有良知的老百姓力圖抵抗，終究多半都是無功而返，而這部電影便是鼓勵大家不要氣餒，邪不勝正，為了美麗的家園，大自然生態，我們應該盡一己之力，很健康也很有意義的教育內涵作品。


片　　名：森林特攻隊：大腳ㄚ家族
英文片名：Bigfoot Family
類　　型：動畫、冒險
上映日期：2020-09-30
片　　長：01時29分
導　　演：班史塔森(Ben Stassen)
國　　家：比利時、法國
語　　言：英語
發行公司：可樂電影

劇情大綱

人類持續破壞環境，是時候動物們該站出來捍衛生存權益…

看似平凡的亞當，和雪麗（母親）、大腳怪（父親）以及他們的朋友偉波（大灰熊）、蒂娜（松鼠）、崔波（浣熊）一家人，這個非凡的大家庭一起在森林裡定居。沒想到隨著大腳怪父親越來越有名，父親也利用名氣嘗試改變世界。某天動保團體與父親聯繫，打算一起阻止石油公司開發並汙染動物的生存環境，沒想到父親在一次追查真相的過程中竟然莫名失蹤了！亞當和他的動物家人們，決定聯手找出大腳怪父親的下落，同時透過社群媒體試圖揭發石油公司的邪惡陰謀，他們一家人還有機會再次團聚嗎？

《森林特攻隊：大腳Y家族》是賣座動畫《女王的柯基》導演班史塔森的動物冒險新作，並聯手《冰原歷險記》《神偷奶爸》製作團隊、《地球人壞壞》編劇、布魯塞爾在地樂團Puggy共同傾心打造闔家觀賞的叢林童話。故事場景以絕美的阿拉斯加為藍圖，還加入了山巒、冰川及廢棄金礦等多樣地貌，讓這趟救援旅程增添豐富刺激的視覺效果。片中各種可愛的森林動物們紛紛出籠，對抗「大鯨魚」般的人類石油公司，除了伸張森林居住權的正義外，更貫徹「是一家人就要團結在一起」這樣普世卻最能貼入人心的溫暖理想。生態教育媲美《與森林共舞》，動物瘋狂更勝《動物方城市》，歡迎走進男孩與動物好友們的森林冒險新篇章！

▲▼森林特攻隊：大腳丫家族。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲希望盡棉薄之力製造聲量幫助大自然不被傷害。

▲▼森林特攻隊：大腳丫家族。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲能夠和動物溝通真的便利許多。

▲▼森林特攻隊：大腳丫家族。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲財團表面愛大自然，其實一肚子壞水。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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