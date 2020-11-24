瘋電影／超能西蒙的奇幻旅程　碰過手變成你的魔法

文／賴賴

瘋言瘋語：

很獨特的劇本，創意十足卻饒富人性，是不是親生的真的好重要，其實有沒有血緣對於某些人而言，是不會因為時間而改變，電影劇本非常有力道，一個梗變出之於父母最重要的議題，再怎麼疼愛，不是親生的就是不一樣，電影很好看說。

孤兒為何有超能力，不必解釋因為他也不知道，這個設定非常高明，所以所有的疑問都丟給天吧，只不過孩子就是孩子，當人性定義他為惡時，沒有背景就是沒有福報，靠自己能夠撐出多大一片天，若只是平凡沒本事，就注定隨波逐流，電影就是一個故事，看完辛酸呀。

看完的心得就是～法國警察滿弱的。





片 名：超能西蒙的奇幻旅程

英文片名：Simon’s Got a Gift

類 型：愛情、科幻

上映日期：2020-07-03

片 長：01時43分

導 演：里奧卡曼(Léo Karmann)

演 員：班傑明沃伊辛(Benjamin Voisin) 、 卡米爾克拉里斯(Camillle Claris) 、 馬丁卡曼(Martin Karmann)

國 家：法國、比利時

語 言：法語

發行公司：本萃電影



劇情大綱

來自孤兒院的男孩西蒙天生具有兩個超能力：變成任何人的外型、和傷口的極速復原。



在一次校外教學的巧遇，西蒙與湯瑪斯、麥德琳兄妹相遇，三人一拍即合，成爲摯友。兄妹倆隨後邀請西蒙到他們山上的家中度假，分享彼此的秘密，西蒙向他們展示自己的超能力，當晚三人立下了結拜兄弟姊妹的誓約。



隔天湯馬斯和西蒙一同開心到鄰近的森林出遊，不幸卻意外發生，最後回到家中的，是化身成湯馬斯的西蒙。



西蒙就這樣以湯馬斯的身份在他們家長大成年……



然而隱藏在湯馬斯外型底下的西蒙還是有許多被壓抑住的憂慮，除了個人飲食上的差異、興趣志向，也對患有先天性疾病的麥德琳產生了超越家人的情愫。西蒙原以為可以這樣生活可以快樂過一輩子，但秘密隨時可能會被揭發，他嚮往的人生並沒他想像中的簡單容易。



此科幻的類型電影在法國非常罕見，在各地影展放映時屢次獲得觀眾票選獎，亦被法國媒體譽為有如史蒂芬史匹伯作品般單純且動人的劇情電影。

▲孤兒被領養還有哥哥妹妹。

▲見妹妹呼吸困難，變身成她為她舒緩痛苦。

▲和妹妹相愛，過程曲折。

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