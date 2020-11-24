「卡蹓卡蹓登入」聯展　林偉民教授領軍10名藝術家聚集馬祖新村

▲「卡蹓卡蹓登入」聯展於桃園馬祖新村舉行。（圖／曹松清提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於中壢龍岡的馬祖新村是近年來，被喚醒的展覽熱點與亮點，吸引各方藝術家在此集結、駐村、執行藝術計畫；其中，「卡蹓12號」是由10名藝術工作者組成的團隊，即日起至12月10日在桃園馬祖新村，舉辦「卡蹓卡蹓登入」繪畫、裝置藝術等各種作品聯展，歡迎民眾參展。

「卡蹓」 是福州話、馬祖話，就像是國語「遊玩」的意思，展覽裡的作品企圖將地方場域、當地居民用一種遊玩、有趣的方式串連起來。民眾參與為此次藝術計畫的重點之一，不管是繪畫、裝置或與當地環境結合的作品與由藝術計劃衍生而來的工作坊，當觀眾、藝術家的作品穿梭於其中所引發一些思考與影響，讓城鎮老房的關係有了新的變化。

▲「卡蹓卡蹓登入」聯展於桃園馬祖新村舉行。（圖／曹松清提供）

「登入你想登入的地點，你想登入哪裡就從哪裡登入。」卡蹓卡蹓登入的展名由來，「登入」意即藝術家以馬祖新村作為乘載，登入各自連結的時空，呼喚著「小時候」的影像與畫面，當觀眾進入展覽空間，也是帶著各自的時空連結去理解藝術家的作品。

「卡蹓卡蹓登入」聯展由臺灣藝術大學美術系林偉民教授領軍，由10位藝術家組成，包括：丁仕章、王瀅婷、張真瑀、莊振鑫、郭玲邑、陳宗亮、陳逸、陳麗玲、童豈 逸、廖彥涵，成員皆來自社會上各個不同的職業領域，卻在同個時間點聚集於馬祖新村。

・掀蓋設計不易積灰塵