桃園馬祖新村潮藝術特展「解嗨時代」　呈現追求自由的軌跡

▲藝術家李芷筠《煙霧瀰漫》。（圖／主辦單位提供）

記者楊淑媛／桃園報導

馬祖新村眷村文創園區潮藝術特展，展出「解嗨時代」主題特展，6日起至28日每週二至週日，於園區1至3號眷舍展出。參展的藝術家李芷筠，設計五款香菸包裝，以不同的設計風格手法呈現日治到戒嚴的民生情況，表現戒嚴時期看似安定卻被控制下所產生的假象。

▲藝術家林家佑《無限寶寶》。（圖／主辦單位提供）

「解嗨時代」主題特展搭配園區氛圍，以漫行眷村舊時概念，尋找離散的文化記憶，將生活休閒記憶再現。透過重現當年生活不同面向的文化表徵，讓民眾身歷其境在藝術家所打造的情境之中，觀眾透過互動性體驗，挖掘其中所埋藏的線索，找尋過去與現在的人們在體制的束縛下通往自由的軌跡，理解人們追求自由意志的韌性。

▲藝術家董欣宜《慾望之光》。（圖／主辦單位提供）

參展的藝術家蘇育賢走訪、記錄城鄉省道間的私人練歌場，呈現出最為真實、接地氣的地方樣貌。藝術家蔡尚孚的作品從聯結自身情感記憶轉化，投射在物件的現象錯置，透過某種儀式性的互動機制，同時使觀眾在過程中有嬉戲的感受。喜愛藝術體驗的民眾可於6月14日(日)至園區1號眷舍報名參加主題展導覽，詳情請上馬祖新村眷村文創園區臉書粉絲專頁查詢。

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