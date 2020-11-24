背政大妻偷吃檳榔妹！她陪中風夫出庭…聽「車震錄音」才知姦情崩潰

▲人妻當庭聽到丈夫與小三的車震錄音檔，當場心碎。（圖／達志／示意圖）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名人妻2019年8月間陪重度殘障的丈夫前往新北地檢署開庭時，當庭聽到丈夫與小三車震的錄音，這才得知老公中風前竟大搞外遇，崩潰向小三提告求償80萬元。法院日前審理後，判小三應賠償正宮30萬元，可上訴。

判決指出，人夫2018年3月間與小三在新北市某地玩車震，事後遭小三的丈夫提出妨害婚姻告訴，不久後人夫突然中風，不幸成了重度殘障。正宮只好擔任輔佐人陪他出庭，不料，開庭時卻當場聽到丈夫與小三在車震時的錄音，才驚知老公早已背叛婚姻，心碎向小三提告求償精神撫慰金80萬元。

對此，小三辯稱，她與人夫交往時並不知道對方已婚，且雙方只發生過一次性行為，情節輕微，認為正宮所受的精神痛苦難以認定重大。但新北地方法院審理時發現，小三在刑事案件中曾稱，「(錄音譯文)是我錄音的，與人夫交往會錄音，因為要保護自己，因為我跟他都有婚姻」、「後來才知道(人夫有家室)，知道後還是有跟他發生性行為」。

法院審酌，小三的行為干擾正宮婚姻關係，審酌正宮為政大碩士畢業，任職於政府機關，月薪7萬元；小三目前無業，之前在檳榔攤工作，認為賠償金額以30萬元比較適當，判小三要賠償正宮30萬元，全案仍可上訴。