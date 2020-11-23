15歲少女與5男相約壞壞！　激戰影片遭拍下「逼迫接客」賺錢

▲香港網路平台涉及多起性交易案件。（圖／翻攝自pixabay）

記者劉亭／綜合報導

在新冠肺炎期間，許多年輕人相約Staycation（宅度假），到酒店放鬆。但香港警方近日揭露多起案例，其中一名15歲女生在停課期間，在網路上認識5名新朋友，約好去酒店壞壞，但是被拍下裸照及做愛影片，之後遭到勒索，被迫多次「接客」，提醒家長們注意兒童使用網路情形。

綜合港媒報導，警方家庭衝突及性暴力政策組織督察張寶月表示，青少年涉及非法性交易案件有上升趨勢，其中涉及網路平台認識的有38起，最小的受害人是還在讀國小的10歲女童。

▲許多人透過網路平台認識新朋友，卻不幸遇害。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警方指出，另一起案件是3名13至14歲少女，今年10月認識一名男子，在對方邀請之下到尖沙咀一間酒店渡假，但3人在浴室洗澡的模樣全被拍下，還被上傳到網路。2名嫌疑犯之後被以涉嫌「製作兒童色情物品」及「發布兒童色情物品」拘捕，年紀才14及15歲。

香港網絡安全及科技罪案調查科高級督察戴雄表示，今年前9個月共計9388起科技罪案，其中青少年及兒童受害者的案件，以裸聊勒索為主，年紀最小的為12歲男生，與網路上認識人士展開裸聊，之後被拍照勒索購買遊戲點數卡。

香港社署高級社會工作主任張林淑儀指出，青少年在成長階段好奇心較大，也喜歡嘗試新事物、冒險，家長應該與子女保持良好關係，並且以開放和友善態度，讓小孩遇到可惜事情時第一步商量，減少受傷機會。