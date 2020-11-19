　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

資源回收成果發表會暨聯合頒獎典禮　黃偉哲：感謝各界推動環保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市2020年「台南市資源回成果發表會暨聯合頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

▲台南市2020年「台南市資源回成果發表會暨聯合頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020年資源回收成效再上一層，環保局19日舉行「台南市資源回成果發表會暨聯合頒獎典禮」，台南市長黃偉哲親自頒獎，感謝各界共同推動資源回收、落實源頭減量，環境變得更乾淨以及節能減碳。

為擴大與深入推動資源再利用，環保局2020年推出「惜用資源顧地球計畫」、「建構在地資源循環體系補助計畫」、「廢機動車輛回收業評鑑計畫」外，並對各計畫辦理評鑑。再加上環保局舉辦各式宣導與兌換活動，全市資源回收率由2018年50.61％，提升至2020年59.72％。聯合頒獎典禮，共計頒發86個獎項，77個感謝狀。

▲台南市2020年「台南市資源回成果發表會暨聯合頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

市長黃偉哲感謝市民、各區里以及各獲獎單位的努力，讓台南市資源回收率能再提升。他說我們只有一個地球，廢棄物愈多，對地球就愈不友善，謝謝大家願意彎下腰來撿拾回收物，讓垃圾減少，資源變多。

環保局長謝世傑指出，資源回收率能夠成長，都是一點一滴匯聚成河的成果，謝謝大家不放棄任何回收物，今年台南市資源回收率排名應會上升到六都第3名，期望明年成績再進步，繳出更好的回收成績。

東山區區長呂煌男、新營區區長魏文貴、財政稅務局局長陳柏誠、東區公所郭承洲課長等都出席。另外，市議會議長郭信良、議員蔡旺詮、曾信凱、王家貞、呂維胤、立委林俊憲等也都派專員、秘書或助理前來。典禮上，特別邀請鹽水區橋南社區表演布袋戲「黑色月津港」，演出對環境的關懷與重視。

▲台南市2020年「台南市資源回成果發表會暨聯合頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

惜用資源顧地球評比計畫，報名參加的對象為機關、學校、社區及集合式住宅。共有183個單位參加。環保局從參加對象提報的資源回收數據、環保設施、宣導等成果，進行綜合評比，總計37個單位獲獎。其中5處獲得特優獎、4處獲得績優獎項、28處獲優等獎項。

「建構在地資源循環體系補助計畫」包括，媒合社區規劃師輔導社區鄰里、廟宇等單位自主設置資源回收站，建立起資源回收網絡系統。4個單位參與評比，獲表揚者為果貿二村公寓大廈管理委員會。環保局也特別頒發感謝狀予李珊珊、黃博文2位社區規劃師。

▲台南市2020年「台南市資源回成果發表會暨聯合頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲▼ 。（圖／記者林東良攝）

「廢機動車輛回收業評鑑計畫」重點在於廠區環境管理、自主定期消防演練、工安宣導、企業社會責任等。宇沅企業社、盈興五金有限公司獲金級獎。土城汽車材料行、崇善環保企業社獲銀級獎。

聯合頒獎典禮，環保局也表揚民眾打卡票選前5名之響應「台南市每月1日台南減廢日活動」之店家， 分別是洗寶環保科技有限公司、大紅袍、茶與果、石獅下鮮果冰城及府城豐仙草。也頒發感謝狀給統一企業股份有限公司、桂田酒店等114家主動申報資源回收量的績優單位。

・5層設計的超大收納空間

ET快訊
第一份工作就45K「人生勝利組？」　網見細節搖頭了
週週激戰幼齒妹！人夫被抓包「替小三求情」　護士妻崩潰
好市多「黑色購物節」要來了！　優惠內容這天搶先揭曉
快訊／王浩宇罷免案二階達標成立！　明年1月16日投票
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市長輩好幸福　「行動歡唱車＋幸福小蜜蜂餐車」前進社區

反毒豬講座燃怒火！台南議員王家貞：齊聲向瘦肉精毒豬說「不」

首辦護照不用跑台北　戶政事務所申辦...超商繳費8天寄送到府

為穩定供電　台電嘉義區處成立施工班

大林民代力促日片萬國戲院開拍　完全飼育23日公演網路互動

暗夜出擊！新化警圍堵小黃...乘客有詭隨身帶150包「咖啡」

疏濬工人起歹念！趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　警：有棵已100歲

深耕雲林再創耀眼里程碑　臺大雲林分院榮獲醫院HSR永續方案獎　

吳寶春手把手秘訣大公開！石岡國中教做司康　勉勵學生相信自己

台南永康兩家廠商違反水污法　環保局重罰送辦

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

臭臉媽違規影片曝！不爽簽收600元罰單急催油門　後座兒噴飛滾2圈

耳朵進水別用棉花棒耳垢會爆堵　亂弄喪失聽力？2方法秒乾必學

肌萎50年、膀胱癌！賣手工傘維生 他不放棄希望：靠自己掌聲再響起

嫌前車起步慢！醉漢爆氣抄球棒 「砸爛車窗」怒罵：到底走不走？

頑童MJ116新專輯發行卡大淵　自曝：聚在一起太膩，沒聚又無聊

竹市長輩好幸福　「行動歡唱車＋幸福小蜜蜂餐車」前進社區

反毒豬講座燃怒火！台南議員王家貞：齊聲向瘦肉精毒豬說「不」

首辦護照不用跑台北　戶政事務所申辦...超商繳費8天寄送到府

為穩定供電　台電嘉義區處成立施工班

大林民代力促日片萬國戲院開拍　完全飼育23日公演網路互動

暗夜出擊！新化警圍堵小黃...乘客有詭隨身帶150包「咖啡」

疏濬工人起歹念！趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　警：有棵已100歲

深耕雲林再創耀眼里程碑　臺大雲林分院榮獲醫院HSR永續方案獎　

吳寶春手把手秘訣大公開！石岡國中教做司康　勉勵學生相信自己

台南永康兩家廠商違反水污法　環保局重罰送辦

超正人妻IG抓姦驚見大學閨蜜！暗勾老公進摩鐵　小三辯：打嘴砲　　

5566合體總是獨缺他　王少偉「遭指不和」發聲揭真相了！

2020南投溫泉季11/21開跑！泰雅渡假村免費入園　東埔免費送浴衣

「踹門型戰機」就在中國門口！　美軍「EA-18G咆哮者」進駐日本

台南女大案前車之鑑　竹縣長楊文科下令「警、教、社動起來」

貿協與微軟首次合作　第五期企業高階主管實戰班今結訓

狗寶寶當「預備消防汪」　督促全身重裝隊員「跑起來」

路過髮廊驚見「憂鬱柴」！圓圓臉想出去玩　網笑：阿嬤開的理髮廳

于美人《超紅》10年首開金嗓曝發片計畫　「大鬥嘴」澎恰恰火藥味超濃

RIMOWA沙漠粉、仙人掌綠明日開售！亞洲首度曝光「三色迷彩」行李箱帥爆

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

地方熱門新聞

隱藏版好市多曝光　高雄人低調買爆

3歲女哭找爸墜樓！台南父衝回家背景曝

2020桃園仙草花節　11/28展開

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

林文瑞爭5千萬經費　整修斗六棒球、運動場

雲林縣議會質詢練肖話　媽祖隔離中

新北農業局推水保教育宣導

城市焦點快閃活動周日台南全市登場

中部首場中高齡就業博覽會招才　700人求職

新北即時交通資訊網改版　一指輕鬆搞定

鹿港轉運站招商　企業參與踴躍

結婚送金鏟子　苗議員：不如送尿布

林阳乙砲轟讓台灣列言論不自由國家

疏濬工人起歹念　趁夜盜採4棵樟樹頭市值69萬　

更多熱門

相關新聞

小貨車闖紅燈遭撞翻　女駕駛送醫

小貨車闖紅燈遭撞翻　女駕駛送醫

苗栗後龍高鐵路六路跟新東路口，19日中午12時許發生一起車禍意外，1輛自小客車沿高鐵六路由北往南行駛，行經路口時，與新東路東往西行駛且闖紅燈的小貨車發生車禍，小貨車當場翻覆，造成車內陳姓女駕駛受傷送醫；警方正調閱監視器，以釐清車禍原因。

謝龍介傳選台南市長　黃偉哲：盼非可惡對手

謝龍介傳選台南市長　黃偉哲：盼非可惡對手

黃偉哲爽快簽保證書禁萊豬

黃偉哲爽快簽保證書禁萊豬

台南市召開第3次抗旱會議

台南市召開第3次抗旱會議

NCC下架中天　黃偉哲：多對話溝通比較好

NCC下架中天　黃偉哲：多對話溝通比較好

關鍵字：

資源回收頒獎黃偉哲環保

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

死前48小時對話曝光　她連說20次對不起婆婆繼續酸

快訊／新北三鶯、樹林11/23停水11小時

婆媳對話「言語殺人於無形」　連家裡吃麵包婆婆都要主導

少女去耶誕城失蹤4天！爸見2支手機淚

即／好市多北台中店157萬9999元遊艇　40歲男付現帶走

排3小時買PS5給老公！　甜美人妻身分曝光

蔚來汽車翻身！市值超越寶馬、法拉利

大樓住戶問「老婆陪上班」　保全傻了

「童噴飛」密錄片外流　警遭嚴懲千則留言怒灌粉絲團

即／北市內湖「35歲人妻」土地公廟旁上吊！

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

她養吉娃娃1年才發現是「法鬥」

BY2妹Yumi「臉蛋又變了」根本15歲國中妹！

統計：「7cm陰莖」年收入破200萬！

新莊2少女離家跟男友套房同樂　母泣：我心都碎了

更多

最夯影音

更多
切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」

切西瓜環島！挑戰騎車貫穿南北　富貴角→鵝鑾鼻「走過台灣屋脊」
泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

泰國娘娘不服台灣是「水果王國」　試吃後被甜度驚呆：加工的吧？！

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

土地公2次入夢指引：快去海邊！　住持到龍磐公園驚見頭顱卡礁岩

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

對向轎車突迴轉！閃避不及撞上　男大生噴飛...搶救6天「宣告不治」

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

陸戰蛙人酒醉突抓狂大鬧KTV！　出言恐嚇還毆警...軍方：一律汰除

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面