資源回收成果發表會暨聯合頒獎典禮　黃偉哲：感謝各界推動環保

▲台南市2020年「台南市資源回成果發表會暨聯合頒獎典禮」，由台南市長黃偉哲親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市2020年資源回收成效再上一層，環保局19日舉行「台南市資源回成果發表會暨聯合頒獎典禮」，台南市長黃偉哲親自頒獎，感謝各界共同推動資源回收、落實源頭減量，環境變得更乾淨以及節能減碳。

為擴大與深入推動資源再利用，環保局2020年推出「惜用資源顧地球計畫」、「建構在地資源循環體系補助計畫」、「廢機動車輛回收業評鑑計畫」外，並對各計畫辦理評鑑。再加上環保局舉辦各式宣導與兌換活動，全市資源回收率由2018年50.61％，提升至2020年59.72％。聯合頒獎典禮，共計頒發86個獎項，77個感謝狀。

市長黃偉哲感謝市民、各區里以及各獲獎單位的努力，讓台南市資源回收率能再提升。他說我們只有一個地球，廢棄物愈多，對地球就愈不友善，謝謝大家願意彎下腰來撿拾回收物，讓垃圾減少，資源變多。

環保局長謝世傑指出，資源回收率能夠成長，都是一點一滴匯聚成河的成果，謝謝大家不放棄任何回收物，今年台南市資源回收率排名應會上升到六都第3名，期望明年成績再進步，繳出更好的回收成績。

東山區區長呂煌男、新營區區長魏文貴、財政稅務局局長陳柏誠、東區公所郭承洲課長等都出席。另外，市議會議長郭信良、議員蔡旺詮、曾信凱、王家貞、呂維胤、立委林俊憲等也都派專員、秘書或助理前來。典禮上，特別邀請鹽水區橋南社區表演布袋戲「黑色月津港」，演出對環境的關懷與重視。

惜用資源顧地球評比計畫，報名參加的對象為機關、學校、社區及集合式住宅。共有183個單位參加。環保局從參加對象提報的資源回收數據、環保設施、宣導等成果，進行綜合評比，總計37個單位獲獎。其中5處獲得特優獎、4處獲得績優獎項、28處獲優等獎項。

「建構在地資源循環體系補助計畫」包括，媒合社區規劃師輔導社區鄰里、廟宇等單位自主設置資源回收站，建立起資源回收網絡系統。4個單位參與評比，獲表揚者為果貿二村公寓大廈管理委員會。環保局也特別頒發感謝狀予李珊珊、黃博文2位社區規劃師。

「廢機動車輛回收業評鑑計畫」重點在於廠區環境管理、自主定期消防演練、工安宣導、企業社會責任等。宇沅企業社、盈興五金有限公司獲金級獎。土城汽車材料行、崇善環保企業社獲銀級獎。

聯合頒獎典禮，環保局也表揚民眾打卡票選前5名之響應「台南市每月1日台南減廢日活動」之店家， 分別是洗寶環保科技有限公司、大紅袍、茶與果、石獅下鮮果冰城及府城豐仙草。也頒發感謝狀給統一企業股份有限公司、桂田酒店等114家主動申報資源回收量的績優單位。

・5層設計的超大收納空間

