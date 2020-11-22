台積電點綴「美國製造2025」　學者憂半導體產業被奪走

▲台積電將赴美設廠。（圖／路透社）

文／中評社

高雄大學榮譽講座教授王鳳生接受中評社訪問表示，台灣被屏除在RCEP與CRTPP之外，蔡政府必須拿出經濟成績有所交代，因此要全力爭取簽訂台美BTA。但面對中國崛起「美國製造2025」已呼之欲出，欲取台灣半導體產業，台灣領先全球的半導體產業恐怕會被美國一點一滴奪走。

王鳳生表示，他非常反對台美簽訂「雙邊貿易協定BTA（Bilateral Trade Agreement）」，試問以當前台灣處境，沒什麼籌碼跟美國雙向談判，台灣每年跟美國買這麼多軍購，都不能算在BTA內，台灣領先全球的半導體科技還可能被美國掐著，成為砧板上的魚肉。這兩天經濟部政次陳正祺已到美國，雖不知要簽什麼，但回台後應該舉行聽證會，公開透明向台灣民眾報告。

王鳳生，1950年生，祖籍江蘇南通、高雄鳳山人，美國普渡大學經濟學博士。曾任台灣高雄大學講座教授、高雄大學應用經濟系教授、高雄大學管理學院區域經濟與產業發展中心主任、中華亞太經濟與管理學會理事長、財團法人華亞經濟管理教育基金會董事長、台灣“國家政策研究基金會科技經濟組顧問、行政院政務顧問。

對於台灣被RCEP摒除在外，王鳳生說，蔡政府老早就知道台灣加入不了RCEP，連CPTPP也一樣加入不了。但蔡政府的經濟成績單不能毫無作為，必須搞出個成績來，因此與美洽簽BTA就成為這次必須拿回來的首選。

不過，王鳳生憂心，萬一台美BTA簽的不是那麼對稱，以當前台灣處境，與蔡政府的親美路線，台灣還有什麼籌碼跟美國喊價、拔河？萬一台美未來真洽簽BTA，詳細內容有必要好好審視，不是跟美國簽訂的任何經貿協議都是好的。

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／路透社）

美國政權有可能即將更迭，蔡政府跟川普政府談判，民主黨拜登上台後還願買單？王鳳生指出，如果台美簽訂BTA對美國有利，拜登怎會不買單？在美中對抗的全球格局下，高科技半導體產業已是兵家必爭之地。台灣台積電製程領先全球，美國又怎不覬覦，這符合美國國家利益啊。

王鳳生說，台美BTA並不包含台灣每年跟美國購買的百億、千億龐大軍火金額，但BTA經貿雙向卻包括投資、科技產業等。可以預見未來美中在科技領域上的競爭會更激烈，尤其中國擬在2025年前投資10兆人民幣（約42兆台幣）發展5G無線網路、人工智慧AI、物聯網IoT等技術。在新冠疫情之後刺激經濟，趕超美國在全球科技霸主地位，加速爭奪關鍵科技的領導地位。

王鳳生認為，面對中國在科技產業爭雄的決心，美國產業政策也在改變思維，在「2025美國製造」呼之欲出的框架之下，美國最歡迎台灣去投資的就是半導體。一旦台灣半導體產業在台美BTA架構下赴美投資，很可能整個上中下游聚落都會被帶走，當前科技產業的群聚勢必被打破重組。因此美國製造2025跟台灣高科技產業、經濟產業是息息相關的。

王鳳生說，按民進黨目前積極響應美國圍堵中國的印太戰略，台灣半導體領先技術能否自主守住，還是會成為美國在科技戰上的夥伴不得而知。這要看台灣願不願意自主掌握科技優勢，擋住美國所給予的壓力。