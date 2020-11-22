G20視訊峰會　習近平：中國承諾讓各國人都用得上疫苗！

▲大陸國家主席習近平。（圖／新華網）

記者劉亭／綜合報導

大陸國家主席習近平21日晚間在北京以視訊方式參與G20（二十國集團）領導人第15次峰會，並且發表演講。他強調各國合作進行疫情防控工作，努力讓中國疫苗「成為各國人民用得上、用得起的公共產品」。

當前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，一些國家面臨第二波疫情威脅。習近平建議，二十國集團應該在4個方向努力，「構築全球抗疫防火牆」、「暢通世界經濟運行脈絡」、「發揮數字經濟的推動作用」、「實現更加包容的發展」，不但要一起做好疫情防控，同時努力穩定和恢復經濟。

習近平表示，中國積極支持並參與新冠肺炎疫苗國際合作，已經加入「新冠肺炎疫苗實施計畫」，願同各國在開展疫苗研發、生產、分配等各環節加強合作，「我們將履行承諾，向其他發展中國家提供幫助和支持，努力讓疫苗成為各國人民用得上、用得起的公共產品」。

習近平指出，各國在做好疫情防控前提下，要建立「快截通道」，建立基於核酸檢測結果、以國際通行二維碼為形式的健康碼國際互認機制，希望更多國家參與。

習近平也說，疫情帶動了5G、人工智能、智慧城市等新技術、新產業、新平台興起，網上購物、在線教育、遠程醫療等「非接觸經濟」也加速發展，要以科技創新和數字化變革催生新的發展動能，創造有利環境，加強數據安全合作，加強數字基礎設施建設，為各國科技企業創造公平競爭環境。

習近平透露，要繼續幫助發展中國家克服疫情帶來的困難。中方全面落實二十國集團緩債倡議，總額超過13億美元，並且支持延長緩債倡議期限的決定，將繼續同各方一道全力落實，並將對確有困難的國家加大緩債減債力度，鼓勵金融機構按市場化原則自主提供新增融資。

「新冠肺炎疫情是一次重大挑戰，凸顯了全球治理存在的短板。」習近平指出，應該加強以聯合國為核心的國際體系，凝聚全球共識、資源，為世界和平與發展發揮更大作用；完善經濟全球化的治理架構；推動數字經濟健康發展；提高應對全球性挑戰的能力。

最後，習近平強調，積極構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，「十四五規劃」絕不是閉關內顧，而是要從供給和需求兩端同時發力，全面暢通生產、分配、流通、消費各環節，在提高經濟韌性和競爭力的同時，建設更高水平的開放型經濟新體制。