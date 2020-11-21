台灣之光！世界級景觀「蘇花改」　獲頒全球道路成就獎設計首獎

▲蘇花改工程嚴峻。（圖／公總提供）

記者李宜秦／台北報導

西濱快速公路八棟寮至九塊厝工程去年獲得國際道路協會頒發的全球道路成就獎環境減輕類首獎，今年「蘇花公路山區路段改善計畫工程」再度獲頒全球道路成就獎工程設計類首獎，成為另類台灣之光。

交通部公路總局表示，蘇花改今年獲頒全球道路成就獎工程設計類首獎，將於11月20日於美國休斯頓舉行之IRF國際道路協會國際會議中頒發。受疫情影響，本次會議以虛擬線上會議型式辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蘇花公路改善計畫路廊環境險峻並具世界級景觀，計畫推動以提供東部居民一條安全回家的路為目標，考量區域環境敏感，計畫推動以路段災損及交通肇事率高路段進行改善，兼具工程減量、環境友善及強化公路抗災性。

▲▼蘇花改獲獎。（圖／公總提供）

改善計畫全長約38.8公里，工程構築以隧道及橋梁為構築主體，其中隧道8座24.5公里、 橋梁12座8.5公里、路堤5.8公里，為台灣近10年最具工程規模、技術指標及施工艱鉅之公路建設。

本計畫於107年2月蘇澳東澳段優先通車，109年1月全線完工通車，大幅提升路廊整體運輸安全效益及健全國土區域安全管理。展望政府東部運輸長期政策，公路總局仍將持續擘畫蘇花路廊整體運輸、聚落生活暨慢活旅遊藍圖，除已啟動公路客運復駛，落實大眾運輸，並積極配套展開既有蘇花公路活化旗艦景觀計畫。

本次獲獎獎項是臺灣公路工程再次榮獲此項大獎，希望藉由本計畫卓越的成果，除了讓臺灣公路工程建設得以躍登國際舞台，也讓世界看見臺灣與認識台灣世界級工程技術實踐力，相關得獎介紹短片，IRF將公布於官網。