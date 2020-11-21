台南水電工闇黑斜槓　南台灣廟宇當「行動提款機」...假參拜行竊

記者林悅／台南報導

台南市警白河分局接獲東山區之「萬姓爺廟」及白河區「福德祠廟」報案稱香油錢失竊，警方深入追查查獲20多歲的林姓男子到案，林嫌白天當水電工，晚上搖身一變成為「宮廟大盜」，涉案遍及南台灣，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。

▲林嫌白天當水電工，晚上搖身一變成為「宮廟大盜」，涉案遍及南台灣，全案偵訊後依竊盜罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，20多歲之林姓慣竊，自2018年起，屢屢利用宮廟深夜無人看管之際，佯裝香客進入宮廟察看，先以自備之油壓剪先行破壞功德箱鎖頭，再徒手竊取箱內之金錢，犯案足跡遍及台南、高雄、屏東等各廟宇，今年10月底故計重施，同日分別至東山區、白河區廟宇行竊，經廟方人員發現遭竊報警處理，白河分局員警經鍥而不捨追查，終於將林嫌查獲到案，也讓地方各廟宇信眾鬆了口氣。

警方調查，林姓竊嫌白天從事水電工作，日領千餘元薪資，夜晚卻變身宮廟大盜，從屏東地區駕駛其名下自小客車沿途北上，趁夜晚宮廟無人看顧假意參拜，再以平日工作所用之油壓剪，破壞功德箱鎖頭竊取香油錢多次得逞。

10月底故計重施，利用深夜無人之際，先後分別至東山區之「萬姓爺廟」及白河區「福德祠廟」犯案，殊不知犯案過程已被宮廟內監視器攝錄。經警方循線追查，並逐一抽絲剝繭，沿行經路線逐一查訪調查，並利用大數據分析，鎖定林嫌涉有重嫌。

警方遠赴高雄順利查獲林嫌到案，林嫌雖矢口否認偷竊犯行，惟經警方提示相關監視器畫面後，才表示因積欠債務無力償還，並辯稱拿取之香油錢是先向神明借用等。全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

白河警分局長陳明宏表示，轄內名勝古蹟、廟宇林立，各宮廟平日香火鼎盛，然而部分廟宇之防竊措施及設備較顯不足，應加強監控設備，以免成為竊嫌覬覦的對象。也特別提醒民眾若有發現可疑人、車應多加留意，並撥打110報案請警方到場瞭解。同時警方也會加強各廟宇之夜間巡守密度，防止案件再發生。另外警方研判林嫌在他轄可能尚涉有其他刑案，也呼籲各廟宇如有發生類似香油錢竊盜案件，可與白河分局偵查隊聯繫（電話：06-6852080）。

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