「此人專長包括閃天眼」現身便當店...警假接電話走出卻做這事

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名年近60歲的陳姓犯嫌，犯下多起販毒案四處逃亡，遭到警方通緝，日前陳嫌出現在便當店，還不時閃躲張望，鬼祟的動作被眼尖的二水分駐所警員王正佑看到，隨即不動聲色，假裝手機響起走出店外，迅速聯絡其他同仁到場支援，自身則在外埋伏，等陳嫌走出便當店後，立即將其逮捕，依法偵辦。

▲彰化二水分駐所員警成功將通緝犯逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

陳嫌與老父親平日居住在二水鄉，2016年間因無照駕駛犯下業務過失致死罪，被判有期徒刑8月，2018年1月執行完畢，出監後以販賣二級毒品安非他命為業，今年1月被警方逮捕，彰化地院今年3月間依違反毒品危害防制條例判處5年2月徒刑。

▲彰化二水分駐所員警王正佑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

二水分駐所所長甘致宇說，陳嫌生性狡猾，自知涉案遭通緝，擔憂被警方逮捕，鋃鐺入獄，長期四處躲藏、行蹤不定，且陳嫌騎乘機車行動，都會刻意迴避、閃躲路口監視器鏡頭，以避免遭警方逮捕，警方也到陳嫌經常出沒處所埋伏、追緝，仍未能查獲陳嫌到案，此次有賴王正佑的機警與敏銳，才能順利逮人。

據了解，王正佑(42歲)從警10年，曾在台北大安分局、彰化北斗警分局，這2年調派在二水分駐所服勤務，擔任巡邏與管理檔案工作，平日愛看偵探類小說及相關電影，此次能逮捕到陳嫌，受到讚揚，王正佑很客氣的說，犯嫌居住在轄區內，雖已經過了大半年，但他外觀沒有多大變化，辨識度相當的高，可以順利抓到犯嫌，光靠他一個人真的沒辦法，更須靠所內長官及同事協助。

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