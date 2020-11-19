「棉被裹屍」傳預告投案　警大陣仗「恐變被抓」主嫌又龜縮



▲台三線「棉被裹屍」案主嫌原本預告今天要投案。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山鄉台三線上13日發生一起棉被裹屍命案，當時檢警循線追出4名嫌疑人，因有串供滅證疑慮遭到聲押禁見，而徐姓主嫌則在逃亡中；今日傳出，徐男經過一周的逃亡後，在18日晚間找上友人訴苦，他說原本只是想給死者一個教訓，沒想殺他，誰知道彭男突然心臟病發作，他與一名小弟連忙開車將他送醫，彭還是死在半路，徐在友人的勸說下，原本打算在今天下午投案，卻疑似因警方大陣仗讓他打了退堂鼓，至今音訊全無。

徐姓主嫌經歷了一週逃亡，18日晚間找上朋友，他跟友人說，和死者彭男曾共同處理一條200萬的帳，事前說好錢要平分，結果彭全吞了，他還被誣陷吞錢，連車子都被彭強行典當，他越想越不甘心，才想說出手給彭一個教訓。

▲警方目前無法證實傳聞的真實性。

徐找來一票小弟將彭押走，對他毆打施虐，根本不知道彭才剛做完心臟支架手術，後來彭開始冒冷汗、喪失意識，徐才驚覺事情大條了，趕快開車將他送醫，為了讓彭不要失溫，徐打開暖氣，還找來棉被為他裹上，不料半路仍聽到小弟大喊「老大，沒呼吸了！」，徐趕著開車又分心回頭，因此自撞，眼看事情越來越複雜，徐只好找來友人接應落跑。

徐的友人向媒體表示，原本已經勸說好徐在今天下午2點半投案，也跟警方聯絡好時間、地點，結果警方出動大批便衣、制服跟蹤徐的友人，還守在徐的公司，徐見警方全副武裝連防彈背心都穿了，非常害怕，擔心自己會從「主動投案」變成「被抓」，因此立刻打消退堂鼓，因為徐未依約出現，害得友人被警方包圍，友人也覺得莫名其妙。

不過，對於上述說法警方目前仍無法證實，橫山分局說，不論是「200萬」、「心臟手術」、「主動約投案」或是「找友人訴苦」等情節，目前仍在查證中，也不曉得這些內容是哪來的。

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