健保費漲幅恐達18%！消基會籲：最多調回4.91%或5.17%原費率

▲消基會呼籲政府考量在疫情的衝擊下，健保費應凍漲或緩升。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

衛福部健保會明（20日）將審議明年健保費率草案，費率可能從現行的4.69%調漲至5.47或5.52%。消基會副董事長吳榮達表示，疫情使許多產業經營受到影響，此刻政府若調升健保費用叫民眾情何以堪，若實在非調漲不可，也應改回調降前的原費率4.91%或5.17%，以降低對民眾的衝擊及負擔。

據了解，目前健保會委員對於保費調漲已有共識，費率可能從現行的4.69%調漲至5.47或5.52%，若以一般受雇者月投保金額4萬2000元計算，每月將增加98~105元保費，一年將增加一張「小朋友」的支出。

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▲健保費率明年將調漲。（圖／ETtoday資料照）

吳榮達指出，健保費率未調整，到明年年底健保責任準備金恐怕僅剩0.6至0.7個月，確實有壓力，但如果檢討健保收入，其中依保法規定政府應負擔36％的健保費用，健保會多次會議討論，認為政府計算基礎與法遵有違，如以2016年至2019年計算，撥補不足金額已達487億元，政府應本照顧民眾福祉善念，儘速撥補不足款的487億元，以解健保財務窘境燃眉之急。

吳榮達建議，健政府可開徵菸、酒健康福利捐，提列為安全準備的來源，目前菸捐部分，政府已實施辦理多年，但酒捐課徵部分，遲未能頒布實施，政府應積極作為，規劃施行，以充實健保財源。

吳榮達指出，根據健保署財務報表推估，健保保險費率將從目前的4.69%上漲至5.52%或5.55%，其調漲的幅度高達17.70%或18.34%，漲幅相當驚人。以目前國內外社會經濟環境俱差及民眾及企業界付費能力大幅下降，或難以負荷的情況下，即使明年健保費率到了非調漲不可的地步，也應盡可能減少調幅，至多只應回到4.91%或5.17%調降前的原費率，降低健保保費調漲對民眾及企業界的衝擊及負擔。

