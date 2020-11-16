言語羞辱也算！台灣人超過9成曾被體罰　7成長大有「創傷反應」

▲兒福聯盟持續推動「橘絲帶-愛孩子零暴力行動」，同時公布體罰調查結果。（圖／兒福聯盟提供）

記者林育綾／台北報導

日前有兒童帶著全身的傷，半夜裸著半身在街上哭泣，引發網友一致撻伐！兒福聯盟針對18歲以上成人進行「台灣民眾被家長體罰經驗與認知調查」，今（16）日公布結果發現，9成2以上都有過體罰經驗，其中超過6成曾被打到紅腫或瘀青，超過4成曾經被威嚇、辱罵，而調查也顯示，7成以上長大後仍會反覆回想，形成童年創傷。

兒盟調查發現，有6成以上的民眾不贊成「零體罰」的管教方式，近4成的大人仍然認為，體罰小孩是養育過程中的必要手段，甚至有超過3成認為「體罰是相對效果比較好的管教方式」。調查中也請有小孩的家長自陳在教養上的困難，超過6成家長表示「自己的情緒控管問題」，超過4成是「教養知識和方法不足」、3成表示是「忙碌沒有時間陪伴」。

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兒盟持續發起「橘絲帶-愛孩子零暴力行動」提到，在教養壓力大、缺乏教養知識和方法又沒有時間，也難怪仍有高比例成人認同「快速見效卻後患無窮」的體罰方式來教養孩子，「愛孩子零暴力」的目標似乎仍有好長一段路要走。

▲兒福聯盟執行長白麗芳。（圖／兒福聯盟提供）

執行長白麗芳提到，10年前因為一起2歲男童被凌虐致死的嚴重兒虐事件，引起社會集體關注，但除了遺憾，也開始思考如何避免更多兒虐致死的案件發生，因此同年呼應日本由孩子自己命名發起的「橘絲帶兒保行動｣，期待透過持續性的呼籲及行動，能讓社會大眾更重視兒保預防工作。

她表示，在倡議過程中觀察衛福部統計的兒保數據及近年來重大兒虐個案，多以父母以「管教」之名的過度體罰，如果不改變「不打不成器」、「棒下出孝子」的華人社會傳統觀念，勢必會有許多孩子長期處在嚴重體罰的身心創傷中。期待透過改變家內的教養方式著手，建立「不打不罵」的正向教養風氣。

白麗芳也說，近年來跟台灣文化相近的日本、韓國，都因為重大兒虐事件頻傳，開始正視是否要用法律來限制家庭內體罰，日本已在今年(2020)正式禁止家庭內的體罰，並大力宣導家長採用正向教養的管教方式。從1979年瑞典成為第一個禁止家內體罰的國家開始，至今全球目前已經有60個立法在一切場域（包括家庭內）禁止兒童體罰。

但反觀台灣，雖然已於2014年將兒童權利公約國內法化，並於2017年完成兒童權利公約首次國家報告國際審查。但對於公約及其相關文書所建議，從法規層面保障兒童免於一切形式暴力的做法，及國際審查委員會於結論性意見第56和57點，關於「應明文禁止家內體罰」的建議，目前卻未有任何作為。

白麗芳表示，知道在台灣要讓「禁止家內體罰」入法應該還有一段路要走，但第一步就是要先建立大家對於體罰的共識。這次調查結果認為是體罰的管教方式，包括「打身體，造成需要就醫的受傷」(91.2%)，這類已經屬於兒虐範圍的體罰，此外「罰兒童自己打或互打」(87.3%)、罰做蛙跳、扶地挺身(83.3%)、罰跪或半蹲(85.2%)⋯等體能或不舒服姿勢、「打身體造成紅腫瘀青等小傷」(83.9%)，這些都有達到8成以上民眾的共識。

接下來是「當眾羞辱」(73.5%)、「罰不准吃飯」(69.9%)、「用羞辱性的言語責罵」(68.2%)、「打身體，沒有造成受傷」(64.9%)、「威脅、恐嚇」(64.3%)⋯等，這些雖然沒有造成身體受傷，甚至不會疼痛的管教方式，也有超過6成以上的成人認同是屬於「廣義的體罰」，針對這些管教方式是否也算是「體罰」的範圍，將來如果要立法，社會需要持續有更多的討論，才能凝聚共識，達到保障兒童免於一切形式暴力的目標。

▲兒福聯盟呼籲家長「正向教養」、「不體罰」。（圖／兒福聯盟提供）

若參採兒童權利公約及其一般性意見書之定義，體罰是「任何運用強制力施加的處罰，且不論程度多輕微，目的是要造成某種程度的痛苦或不舒服，並認為體罰總是有辱兒童人格的。」而公約相關的文書也指出：言語的羞辱、威脅恐嚇，和體罰一樣有暴力、有辱人格的本質。

白麗芳說，在推動愛孩子零暴力的過程中，大家對於兒童虐待的認識經常只停留在嚴重的身體傷害，但根據兒盟2019年的調查發現，曾遭受家長言語暴力的兒少，有顯著較高的情緒困擾，且其中超過7成「到了成年仍無法釋懷」，其傷害並不亞於對身體的暴力。

她認為，雖然有一定比例的家長認為體罰是必要且有效的管教方式，但在連續兩年的調查中皆發現，童年常被體罰或言語羞辱，會影響到孩子的自我價值、親子關係，甚至造成無法彌補的傷害，「所以家長不能只求短期的效果，而忽略了中長期的影響」。

在11月20日兒童人權日前夕，「橘絲帶兒保運動」進入第10屆，今年兒盟持續推動「愛孩子零暴力」行動，除了在網路上發起「教養體罰行不行？」的民意調查，蒐集各界是否同意台灣也能透過法律來規範禁止家內的體罰，並持續提供能取代體罰的正向教養建議，希望能提供家長在教養孩子上有更多選擇和學習，才能落實兒童權利公約的精神。

兒盟呼籲家長「正向教養」、「不體罰」，希望家長能認知到無論是體罰或言語羞辱，都具有暴力的性質，對兒童未來自尊、親子關係、創傷侵擾等層面都有長期的影響，家長應更積極去學習並採用正向、非暴力的教養方式來教導孩子，取代體罰和言語暴力的方式。如有任何親職問題需要諮詢或請求協助，可於週一至週五14到17時，撥打兒福聯盟「爸媽Call-in教養專線：0800-532-880（我想要，幫幫您）。

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