蓬佩奧挺台！　陸外交部籲美停止「干涉內政」：會遭堅決回擊

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧先前公開表示「台灣不是中國的一部分」。大陸外交部發言人趙立堅16日正告美方，「任何損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑都會遭到中方堅決回擊，也阻擋不了中國統一的歷史潮流」。

趙立堅指出，中方上週已就蓬佩奧闡明嚴正立場。他強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」，這是一個客觀事實，也是國際關係基本準則。

「一中原則是中美關係的政治基礎。」趙立堅說，1979年發表的「中美建交公報」明確指出，美國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此基礎上，中美兩國相互承認並建立外交關係。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

趙立堅表示，美國當年單方面制定「與台灣關係法」以及美方對台「六項保證」嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法、無效的，中國政府從一開始就堅決反對。美方應該遵守的是一個中國原則和中美三個聯合公報規定，而不是單方面炮製的什麼東西。

趙立堅呼籲，美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式美台官方接觸和軍事聯繫，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行，美方不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。